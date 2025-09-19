В субботу, 20 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Кудровка». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье», игра начнется в 15:30.

Команды находятся на соседних местах турнирной таблицы, причем дебютант УПЛ «Кудровка» на одно очко опережает недавнего участника квалификации Лиги конференций. В прошлом туре «волки» прервали свою трехматчевую проигрышную серию, обыграв «Кривбасс» со счетом 1:0. «Начало чемпионата получилось не таким, как мы хотели, но это только добавляет мотивации все исправить», - отметил главный тренер «Полесья» Руслан Ротань. «Кудровка» неделю назад проиграла «Вересу» со счетом 0:2. Ранее команды не встречались в очных противостояниях.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.