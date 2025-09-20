Украина. Премьер лига20 сентября 2025, 20:26 |
514
0
Полесье – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
20 сентября 2025, 20:26 |
514
0
20 сентября состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Кудровкой. Это встреча 6-го тура сезона УПЛ.
Полесье выиграло 2:0 благодаря голам Владислава Велетня и Николая Гайдучика. Для Велетня это первый гол в новой команде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Украины. 6-й тур
Полесье – Кудровка 2:0
Голы: Велетень, 56, Гайдучик, 82
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье).
