20 сентября состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Кудровкой. Это встреча 6-го тура сезона УПЛ.

Полесье выиграло 2:0 благодаря голам Владислава Велетня и Николая Гайдучика. Для Велетня это первый гол в новой команде.

Чемпионат Украины. 6-й тур

Полесье – Кудровка 2:0

Голы: Велетень, 56, Гайдучик, 82