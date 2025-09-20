Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча УПЛ
Премьер-лига
Полесье
20.09.2025 18:00 – FT 2 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 20:26 |
514
0

Полесье – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

20 сентября 2025, 20:26 |
514
0
Полесье – Кудровка – 2:0. Видео голов и обзор матча УПЛ
ФК Кудровка

20 сентября состоялся матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Кудровкой. Это встреча 6-го тура сезона УПЛ.

Полесье выиграло 2:0 благодаря голам Владислава Велетня и Николая Гайдучика. Для Велетня это первый гол в новой команде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Украины. 6-й тур

Полесье – Кудровка 2:0
Голы: Велетень, 56, Гайдучик, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Полесье).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье).
Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кудровка Полесье - Кудровка видео голов и обзор Владислав Велетень Николай Гайдучик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
