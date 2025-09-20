Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полесье
20.09.2025 18:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 01:32 | Обновлено 20 сентября 2025, 01:33
29
0

Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Волки» еще не выигрывали на домашней арене

20 сентября 2025, 01:32 | Обновлено 20 сентября 2025, 01:33
29
0
Полесье – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Кудровка

В шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в субботу, 20 сентября, в Житомире встретятся «Полесье» и «Кудровка». Хозяева поля в прошлом туре минимально обыграли «Кривбасс», будут принимать «Кудровку», расположенную в середине турнирной таблицы.

Полесье

После победы в стартовом туре УПЛ, «волки» столкнулись с настоящим шквалом неудач: житомирская команда потерпела три подряд поражения, и более того, вылетела из Лиги конференций. Однако в крайнем матче против «Кривбасса», «Полесью» все же удалось прервать безвыигрышную серию.

Следует отметить, что данный поединок стал юбилейным 250-м в карьере Владимира Шепелева. Однако досадным до сих пор остается то, что «Полесье» еще ни разу не праздновало победу в родных стенах.

Поэтому обновленная житомирская команда, к которой присоединились Бущан, Брагару и Велетень, теперь попытается порадовать собственных болельщиков в игре против «Кудровки», которая уже успела заявить о себе.

Кудровка

Своим стартом в УПЛ «Кудровка» точно заставила многих не только вспомнить название дебютанта элитного дивизиона, но и уважать себя. Да, конечно, последние поединки у команды Василия Баранова прошли не лучшим образом, но «Кудровка» изрядно потрепала нервы более мастеровитім соперникам, как к примеру «Карпатам», или даже «Заре».

Да и в игре против «Вереса», кудровчане активизировались, когда получили численное преимущество, однако не смогли его конвертировать в забитый мяч.

Отметим, что награды за звание лучшего игрока и тренера в прошлом месяце получили оба представителя клуба из Черниговщины – Василий Баранов и Андрей Сторчоус.

Поэтому сейчас подопечные Баранова ждут поединка с еще более интересным соперником – «Полесьям», которое дома пока не радует положительными результатами.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

После неудовлетворительных результатов «Кудровка» точно захочет доказать, что предыдущие матчи оказались случайностью. Но и «Полесье» вряд ли планирует засиживаться в низах турнирки, поэтому попытается как можно оперативно обойти своих оппонентов в гонках за высокими местами. Учитывая, что обеим командам нужно набирать зачетные баллы, прогнозируем, что будет открытый футбол, где идеальной ставкой будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бущан, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Шепелев, Йосефи, Назаренко, Велетень, Филиппов

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Шаповал, Векляк, Гусев, Нагнойный, Лосенко, Козак, Сторчоус, Морозко, Безбородько

Прогноз Sport.ua
Полесье
20 сентября 2025 -
18:00
Кудровка
Обе команды забьют (да) 2.28 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Колос – Верес. Текстовая трансляция матча
КРАВЕЦ: «Мы с Хачериди ходили и уговаривали Суркиса купить Себальоса»
Топ-менеджер Александрии защитил звездного легионера: «Он топ-футболист»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Полесье Житомир Руслан Ротань Василий Баранов прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 19 сентября 2025, 21:24 16
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
Футбол | 19 сентября 2025, 07:36 2
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»

Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри

Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Бокс | 19.09.2025, 07:12
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Футбол | 20.09.2025, 00:42
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Экс-игрок клуба Серии А: «Довбик идеально подходит Гасперини»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 27
Волейбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
18.09.2025, 20:11
Теннис
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
19.09.2025, 11:00 9
Теннис
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
18.09.2025, 14:41 7
Другие виды
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем