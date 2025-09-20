В шестом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в субботу, 20 сентября, в Житомире встретятся «Полесье» и «Кудровка». Хозяева поля в прошлом туре минимально обыграли «Кривбасс», будут принимать «Кудровку», расположенную в середине турнирной таблицы.

Полесье

После победы в стартовом туре УПЛ, «волки» столкнулись с настоящим шквалом неудач: житомирская команда потерпела три подряд поражения, и более того, вылетела из Лиги конференций. Однако в крайнем матче против «Кривбасса», «Полесью» все же удалось прервать безвыигрышную серию.

Следует отметить, что данный поединок стал юбилейным 250-м в карьере Владимира Шепелева. Однако досадным до сих пор остается то, что «Полесье» еще ни разу не праздновало победу в родных стенах.

Поэтому обновленная житомирская команда, к которой присоединились Бущан, Брагару и Велетень, теперь попытается порадовать собственных болельщиков в игре против «Кудровки», которая уже успела заявить о себе.

Кудровка

Своим стартом в УПЛ «Кудровка» точно заставила многих не только вспомнить название дебютанта элитного дивизиона, но и уважать себя. Да, конечно, последние поединки у команды Василия Баранова прошли не лучшим образом, но «Кудровка» изрядно потрепала нервы более мастеровитім соперникам, как к примеру «Карпатам», или даже «Заре».

Да и в игре против «Вереса», кудровчане активизировались, когда получили численное преимущество, однако не смогли его конвертировать в забитый мяч.

Отметим, что награды за звание лучшего игрока и тренера в прошлом месяце получили оба представителя клуба из Черниговщины – Василий Баранов и Андрей Сторчоус.

Поэтому сейчас подопечные Баранова ждут поединка с еще более интересным соперником – «Полесьям», которое дома пока не радует положительными результатами.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

После неудовлетворительных результатов «Кудровка» точно захочет доказать, что предыдущие матчи оказались случайностью. Но и «Полесье» вряд ли планирует засиживаться в низах турнирки, поэтому попытается как можно оперативно обойти своих оппонентов в гонках за высокими местами. Учитывая, что обеим командам нужно набирать зачетные баллы, прогнозируем, что будет открытый футбол, где идеальной ставкой будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бущан, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Бабенко, Шепелев, Йосефи, Назаренко, Велетень, Филиппов

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Шаповал, Векляк, Гусев, Нагнойный, Лосенко, Козак, Сторчоус, Морозко, Безбородько