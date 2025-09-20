После 8 голов в двух матчах. Ювентус впервые в сезоне потерял очки

Ювентус в матче 4-го тура чемпионата Италии впервые в сезоне Серии А потерял очки, сыграв вничью 1:1 с Вероной.

Туринская команда не смогла реализовать свои шансы, хотя в последних матчах с этим проблем не было. В прошлом туре Ювентус обыграл Интер 4:3, а в середине недели сыграл 4:4 в Лиге чемпионов с Боруссией Дортмунд.

Ювентус лидирует с 10 очками, а у Вероны 3 пункта и 15-е место.

Чемпионат Италии. 4-й тур

Верона – Ювентус 1:1

Голы: Орбан, 44 (с пен) – Консейсау, 19

Ювентус: Ди Григорио, Калулу, Гатти, Келли, Жоау Мариу (Жегрова, 83), Камбьясо, Тюрам (Аджич, 57), Локателли (Коопмейнерс, 46), Консейсау (Девид, 70), Йылдыз, Влахович (Опенда, 57)