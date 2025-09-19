Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
Авторитетное испанское издание Marca удивило планами Мудрика на будущее. Украинский футболист загорелся желанием стать спринтером и участвовать в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе, представляя сборную Украины.
Отмечается, что Мудрик уже активно работает в этом направлении и активно тренируется с бывшими олимпийцами.
Но если да - то очень круто! Быстрый как молния⚡⚡⚡ Мудрик имеет все шансы стать первым в истории независимой Украины воспитанником ⚒️Шахтёра, взявшим медаль на ОИ (пусть и не в футболе) ! 😊