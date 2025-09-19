Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Англия
19 сентября 2025, 21:24
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду

Михаил загорелся желанием стать олимпийским спринтером

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Авторитетное испанское издание Marca удивило планами Мудрика на будущее. Украинский футболист загорелся желанием стать спринтером и участвовать в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе, представляя сборную Украины.

Отмечается, что Мудрик уже активно работает в этом направлении и активно тренируется с бывшими олимпийцами.

Дмитрий Олейник Источник: Marca
turist86
У легкій атлетиці за допінг теж дискваліфікують
Антон Корзун
Якщо дійсно правда, то дуже цікаво буде на нього подивитися хоча би на чемпіонаті України.
DK2025
Единственная страна, которая его может отправить спринтером на Олимпиаду, это, конечно Ямайка. Но придется как то цвет кожи поменять, чтобы сойти за местного
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Пока ещё неизвестно, правда ли в этом испанском сми.
Но если да - то очень круто! Быстрый как молния⚡⚡⚡ Мудрик имеет все шансы стать первым в истории независимой Украины воспитанником ⚒️Шахтёра, взявшим медаль на ОИ (пусть и не в футболе) ! 😊
