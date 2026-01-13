Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «В других клубах УПЛ такого нет. Это не мелочи»
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 14:34 |
Младен БАРТУЛОВИЧ: «В других клубах УПЛ такого нет. Это не мелочи»

Тренер Металлиста 1925 рассказал об отношении клуба к игрокам

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал, что харьковский клуб пытается обеспечить максимум комфорта своих игрокам и работникам в нынешнее непростое время.

«Клуб пытается развиваться, и не только на поле. Все работники имеют возможность заниматься английским языком, ходить на курсы 2-3 раза в неделю. Футболисты, работники, водители – все могут учить язык. Это полезно».

«Еще клуб для легионеров и всех команд в целом во время бекаутов обеспечивает экофлоу, чтобы дома был свет. Это, можно сказать, мелочи, но и не мелочи».

«Я считаю, и как я знаю, в других клубах такого нет, такого отношения, в том числе к легионерам», – сказал Бартулович.

Младен Бартулович Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 0
