Младен БАРТУЛОВИЧ: «В других клубах УПЛ такого нет. Это не мелочи»

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал, что харьковский клуб пытается обеспечить максимум комфорта своих игрокам и работникам в нынешнее непростое время.

«Клуб пытается развиваться, и не только на поле. Все работники имеют возможность заниматься английским языком, ходить на курсы 2-3 раза в неделю. Футболисты, работники, водители – все могут учить язык. Это полезно».

«Еще клуб для легионеров и всех команд в целом во время бекаутов обеспечивает экофлоу, чтобы дома был свет. Это, можно сказать, мелочи, но и не мелочи».

«Я считаю, и как я знаю, в других клубах такого нет, такого отношения, в том числе к легионерам», – сказал Бартулович.