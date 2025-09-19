Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вест Хэм нашел замену Поттеру, сенсационно выведшему команду АПЛ в ЛЕ
19 сентября 2025, 17:05
Вест Хэм нашел замену Поттеру, сенсационно выведшему команду АПЛ в ЛЕ

Нуну Эшпериту Санту может вернуться к работе

Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» добавил к своему шорт-листу еще одного кандидата на смену главному тренеру Грэму Поттеру.

Известно, что руководство клуба уже провело переговоры с бывшим тренером «Ноттингема» Нуно Эшпириту Санту.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Поттер выиграл всего 6 из 24 матчей во главе команды, и самая ближайшая международная пауза может стать решающей в вопросе его будущего.

В прошлом сезоне Нуно вывел «Ноттингем» в Лигу Европы впервые за 29 лет, и подобного прогресса ждут от него и в «Вест Хэме».

Пока неизвестно, возьмет ли португальский специалист роль спасителя команды.

Также в «Вест Хэме» рассматривают возможность пригласить Фрэнка Лэмпарда.

Александр Сильченко Источник: talkSPORT
