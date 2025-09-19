Вест Хэм нашел замену Поттеру, сенсационно выведшему команду АПЛ в ЛЕ
Нуну Эшпериту Санту может вернуться к работе
«Вест Хэм» добавил к своему шорт-листу еще одного кандидата на смену главному тренеру Грэму Поттеру.
Известно, что руководство клуба уже провело переговоры с бывшим тренером «Ноттингема» Нуно Эшпириту Санту.
Об этом сообщает издание talkSPORT.
Поттер выиграл всего 6 из 24 матчей во главе команды, и самая ближайшая международная пауза может стать решающей в вопросе его будущего.
В прошлом сезоне Нуно вывел «Ноттингем» в Лигу Европы впервые за 29 лет, и подобного прогресса ждут от него и в «Вест Хэме».
Пока неизвестно, возьмет ли португальский специалист роль спасителя команды.
Также в «Вест Хэме» рассматривают возможность пригласить Фрэнка Лэмпарда.
