«Раздевалка выиграла этот раунд». Реакция фанов на отставку Хаби Алонсо
Мадридский «Реал» прекратил сотрудничество с испанским специалистом
В мадридском «Реале» произошла смена главного тренера. Произошло это на следующий день после поражения «сливочных» от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
Хаби Алонсо покинул свой пост. Руководить командой будет Альваро Арбелоа.
Увольнение Хаби Алонсо стало неожиданностью для многих болельщиков. Ведь еще летом на тренера возлагали большие надежды.
Bridges: Это просто полное предательство со стороны Мадрида, после всех жертв, вот что Хаби получает взамен. Я желаю ему всего наилучшего на его новом этапе.
TRIFECTA: Если даже такая легенда клуба, как Хаби, чувствует, что потерял свой авторитет после одного неудачного вечера… это ужасно. Раздевалка выиграла этот раунд. Вини и Мбаппе теперь заправляют всем?
Khanjar: Это была ОГРОМНАЯ ошибка!!!
Mandla: Хаби Алонсо заслужил время, а не предательство. Нельзя построить что-то великое, если руководство паникует каждый сезон. Это увольнение кричит о неуверенности, та же самая политика, которую Хаби оставил с достоинством. Мадрид подвел его, а не наоборот. Респект.
Dumisani M: Клопп однажды объяснил, что «Реал» Мадрид – это скорее организация, чем команда. Они не стремятся к долгосрочному развитию или построению; они существуют для того, чтобы побеждать сиюминутно, и именно поэтому он чувствовал, что никогда не подойдёт для этой команды.
JM: Сила игроков в действии! Жаль, что ему не дали достаточно времени.
kodycruise: Они любят тебя за то, что ты сильный, а ненавидят за то, что ты отказался быть слабым.
GrahamJunior599: Так делать не нужно. Сезон еще не закончился. Он выжал из Мбаппе максимум. Не его вина, что половина команды травмирована. Глупое решение!
Diyorbek Abdimalikov: Нам нужен тренер, умеющий дисциплинировать игроков.
Da Vinci's Demon: Флорентино Перес пожалеет об этом.
