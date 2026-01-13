Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Раздевалка выиграла этот раунд». Реакция фанов на отставку Хаби Алонсо
Испания
13 января 2026, 13:46 | Обновлено 13 января 2026, 13:48
«Раздевалка выиграла этот раунд». Реакция фанов на отставку Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» прекратил сотрудничество с испанским специалистом

«Раздевалка выиграла этот раунд». Реакция фанов на отставку Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В мадридском «Реале» произошла смена главного тренера. Произошло это на следующий день после поражения «сливочных» от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Хаби Алонсо покинул свой пост. Руководить командой будет Альваро Арбелоа.

Увольнение Хаби Алонсо стало неожиданностью для многих болельщиков. Ведь еще летом на тренера возлагали большие надежды.

Bridges: Это просто полное предательство со стороны Мадрида, после всех жертв, вот что Хаби получает взамен. Я желаю ему всего наилучшего на его новом этапе.

TRIFECTA: Если даже такая легенда клуба, как Хаби, чувствует, что потерял свой авторитет после одного неудачного вечера… это ужасно. Раздевалка выиграла этот раунд. Вини и Мбаппе теперь заправляют всем?

Khanjar: Это была ОГРОМНАЯ ошибка!!!

Mandla: Хаби Алонсо заслужил время, а не предательство. Нельзя построить что-то великое, если руководство паникует каждый сезон. Это увольнение кричит о неуверенности, та же самая политика, которую Хаби оставил с достоинством. Мадрид подвел его, а не наоборот. Респект.

Dumisani M: Клопп однажды объяснил, что «Реал» Мадрид – это скорее организация, чем команда. Они не стремятся к долгосрочному развитию или построению; они существуют для того, чтобы побеждать сиюминутно, и именно поэтому он чувствовал, что никогда не подойдёт для этой команды.

JM: Сила игроков в действии! Жаль, что ему не дали достаточно времени.

kodycruise: Они любят тебя за то, что ты сильный, а ненавидят за то, что ты отказался быть слабым.

GrahamJunior599: Так делать не нужно. Сезон еще не закончился. Он выжал из Мбаппе максимум. Не его вина, что половина команды травмирована. Глупое решение!

Diyorbek Abdimalikov: Нам нужен тренер, умеющий дисциплинировать игроков.

Da Vinci's Demon: Флорентино Перес пожалеет об этом.

Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?
Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Сергей Турчак
