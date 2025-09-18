Его ждет повышение. Лэмпард может сменить Ковентри на клуб АПЛ

Главный тренер «Ковентри», выступающий в Чемпионшипе, Фрэнк Лэмпард привлек внимание руководства «Вест Хэма», оценивающего неудачный старт команды и будущее Грэма Поттера.

Об этом сообщает Football Insider.

Грэм Поттер находится под большим давлением со стороны руководства из-за провального начала сезона.

В клубе рассматривают кандидатуру Лэмпарда, ведь тот показал большой результат в «Ковентри». Специалист возглавил клуб в ноябре 2024 года, когда команда находилась в двух очках от зоны вылета. В прошлом сезоне Лэмпард завершил на шестой позиции.

«Вест Хэм» сыграл четыре матча, и из них три проиграл. Победа в последнем туре над «Ноттингемом» (3:0) дала Поттеру шанс остаться в должности.

Но в четвертом туре «Вест Хэм» снова уступил с большим счетом.