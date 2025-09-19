Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Копенгаген
18.09.2025 19:45 – FT 2 : 2
Байер
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 07:41
Тренер Байера выразил недовольством матчем с Копенгагеном в ЛЧ

Каспер Юльманд подчеркнул слабые стороны своих подопечных

Тренер Байера выразил недовольством матчем с Копенгагеном в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманд

Главный тренер «Байера» Каспер Хюльманд поделился мыслями о матче первого тура Лиги чемпионов против «Копенгагена».

Его команда на выезде сумела к концу встречи дважды отыграться и добиться ничьи в непростом поединке (2:2).

«Мы должны принять эту ничью и радоваться заработанному очку. «Копенгаген» провел очень хороший матч и серьезно усложнил нам жизнь. Местами мы демонстрировали свой класс, но в целом я не очень доволен нашей игрой. Мы пропустили слишком много контратак и в отдельных эпизодах действовали слишком открыто.

Но мы все еще учимся раскрывать потенциал этой группы новых футболистов. Это новая команда. Сегодня мы снова показали характер. Дважды отыграться здесь, на «Паркене», непросто. Поэтому мы берем один балл и движемся дальше. Впереди еще много работы.

Гол Гримальдо? Это просто мировой класс. Абсолютное безумие. Он был расстроен, когда не забил первый момент. Но его умение исполнять штрафные – невероятное. Это чистый, безусловный мировой класс», – сказал Хюльманд.

Байер Лига чемпионов Копенгаген пресс-конференция Каспер Юльманд
Андрей Витренко Источник: УЕФА
