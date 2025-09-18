Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Три симпатичных модели призвали Месси подписаться на их OnlyFans
18 сентября 2025, 22:52 |
ВИДЕО. Три симпатичных модели призвали Месси подписаться на их OnlyFans

Лионелю Месси не дают покоя даже модели OnlyFans

ВИДЕО. Три симпатичных модели призвали Месси подписаться на их OnlyFans
Instagram. Лионель Месси

Курьезный случай произошел на крайнем матче Лионеля Месси в MLS.

«Интер Майами» принимал «Сиэтл Саундерс» и победил со счетом 3:1.

Три симпатичных модели решили воспользоваться возможностью и обратились к Месси, который пребывал на поле:

«Месси, подпишись на наши OnlyFans», – крикнули девушки. Лионель даже не отреагировал.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
