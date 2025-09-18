ВИДЕО. Три симпатичных модели призвали Месси подписаться на их OnlyFans
Лионелю Месси не дают покоя даже модели OnlyFans
Курьезный случай произошел на крайнем матче Лионеля Месси в MLS.
«Интер Майами» принимал «Сиэтл Саундерс» и победил со счетом 3:1.
Три симпатичных модели решили воспользоваться возможностью и обратились к Месси, который пребывал на поле:
«Месси, подпишись на наши OnlyFans», – крикнули девушки. Лионель даже не отреагировал.
Fans really told Messi to subscribe to their OF while he was playing 😭😭. America, man… crazy ngl 😭.— MC (@CrewsMat10) September 18, 2025
pic.twitter.com/ri8tRXRG3C
