ВИДЕО. Три симпатичных модели призвали Месси подписаться на их OnlyFans

Курьезный случай произошел на крайнем матче Лионеля Месси в MLS.

«Интер Майами» принимал «Сиэтл Саундерс» и победил со счетом 3:1.

Три симпатичных модели решили воспользоваться возможностью и обратились к Месси, который пребывал на поле:

«Месси, подпишись на наши OnlyFans», – крикнули девушки. Лионель даже не отреагировал.