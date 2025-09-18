Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:47
Манчестер Сити – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов
18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.
Манчестер Сити – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
