Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:47
160
0

Манчестер Сити – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:47
160
0
Манчестер Сити – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити принимает Наполи из Италии на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити – Наполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Ворскла сыграла вничью с Леувеном и выбыла из женской Лиги чемпионов
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Тринкау вывел Спортинг вперед в матче с Кайратом
ВИДЕО 18-летний голкипер Кайрата отбил пенальти в матче ЛЧ против Спортинга
Наполи Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Наполи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 03:49 7
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Бокс | 18 сентября 2025, 00:50 0
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение

Геннадий готов вернуться на ринг

ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Футбол | 18.09.2025, 17:40
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов
Футбол | 18.09.2025, 21:54
Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов
Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Футбол | 17.09.2025, 23:54
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем