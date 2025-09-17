Лига чемпионов17 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:33
Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ.
Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры.
ГОЛ! 1:0. Эндрю Робертсон, 4 мин
ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 6 мин
