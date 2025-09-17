Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:33
Ливерпуль – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Ливерпуль принимает Атлетико Мадрид из Испании на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль шокировал Атлетико двумя голами в дебюте матча ЛЧ.

Эндрю Робертсон и Мохамед Салах отличились за первые 6 минут игры.

ГОЛ! 1:0. Эндрю Робертсон, 4 мин

ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 6 мин

