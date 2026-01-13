Известный клуб Первой лиги не может усилиться из-за трансферного бана

Полтавская «Ворскла» не может подписать новых футболистов из-за трансферного бана, который был наложен на клуб в ноябре прошлого года.

По информации источника, клуб Первой лиги делает все возможное, чтобы погасить долги перед бывшими игроками и подписать новых. Исполняющий обязанности главного тренера Валерий Куценко намерен вызвать на тренировочный сбор несколько новичков.

Дальнейшие планы «Ворсклы» зависят от ситуации с баном – либо клуб будет проводить агрессивную трансферную кампанию, либо доиграет нынешний сезон своими силами и теми футболистами, которые находятся в расположении полтавской команды.

«Вы ведь знаете, что у нас сейчас трансферный бан, поэтому просмотр кандидатов мы рассматриваем пока в качестве перспективы. Что и как будет дальше, это уже зависит от руководства клуба», – сообщил ранее Куценко.

«Ворскла» набрала 21 балл и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице. Отставание от четвертого места, которое позволяет пробиться в плей-офф, составляет 13 пунктов.