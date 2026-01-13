Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
В услугах Артема Слесара была заинтересована чешская «Карвина»
Луганская «Заря» получила официальное предложение о трансфере вингера сборной Украины U-21 Артема Слесара. Об этом сообщил известный журналист Игорь Бурбас.
Чешская «Карвина» планировала оформить переход 21-летнего футболиста за 1.5 миллиона евро, однако президент луганского клуба Евгений Геллер отказался отпускать игрока.
Украинский функционер уверен, что Артем стоит намного больше, чем предложил представитель чемпионата Чехии.
В нынешнем сезоне Слесар провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт вингера истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.
В активе футболиста четыре игры за сборную Украины U-21. Слесар защищает цвета «Зари» с июля прошлого года, когда покинул киевское «Динамо» за 300 тысяч евро.
