Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буткевич поставил задачу перед Полесьем. Какое место должен занять клуб?
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 14:57 | Обновлено 13 января 2026, 15:51
Буткевич поставил задачу перед Полесьем. Какое место должен занять клуб?

Защитник Сергей Чоботенко рассказал о целях житомирской команды в сезоне 2025/26

Буткевич поставил задачу перед Полесьем. Какое место должен занять клуб?
ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал о задачах, которые были поставлены перед командой президентом Геннадием Буткевичем:

«Президент дал задачу быть в тройке. Однако я уверен, что мы можем больше. Геннадий Буткевич – это топ-человек, который делает очень многое для страны, спорта и команды.

С ним всегда приятно общаться. Знаете, он много времени проводит с нами. Думаю, все могут подтвердить, что это, пожалуй, лучший президент в их карьере. Я точно никого подобного не встречал.

Он очень вовлечен в команду. Может просто подойти и спросить, как у тебя дела. Ты можешь с ним сыграть в бильярд, шахматы или какие-нибудь карты. Не знаю команды в Украине, а может, и вообще в мире, где так можно общаться с президентом.

Какой бы ни был матч, он всегда требует только победы. И я уверен, что у этой команды совсем скоро будет задача не только попасть в тройку, но и бороться каждый сезон за чемпионство.

Все говорят «третья сила». Если так все дальше будет развиваться, эта команда станет первой силой и будет уже соревноваться за чемпионство с «Динамо» и «Шахтером».

Для этого все делается, у нас все условия для тренировок. Сейчас у нас появился диетолог Александра Усика Екатерина Толстикова. Она следит за нашим питанием. Если брать по структуре, то «Полесье» – это вообще клуб номер один в Украине», – рассказал Чоботенко.

По теме:
Капитан Динамо: «Наш первый сбор вместе. Ожидания хорошие»
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Без Суркиса и Ярмоленко. Игроки Динамо продолжают проходить медосмотр
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко Геннадий Буткевич
Николай Тытюк Источник: Трибуна
