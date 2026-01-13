Буткевич поставил задачу перед Полесьем. Какое место должен занять клуб?

Защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко рассказал о задачах, которые были поставлены перед командой президентом Геннадием Буткевичем:

«Президент дал задачу быть в тройке. Однако я уверен, что мы можем больше. Геннадий Буткевич – это топ-человек, который делает очень многое для страны, спорта и команды.

С ним всегда приятно общаться. Знаете, он много времени проводит с нами. Думаю, все могут подтвердить, что это, пожалуй, лучший президент в их карьере. Я точно никого подобного не встречал.

Он очень вовлечен в команду. Может просто подойти и спросить, как у тебя дела. Ты можешь с ним сыграть в бильярд, шахматы или какие-нибудь карты. Не знаю команды в Украине, а может, и вообще в мире, где так можно общаться с президентом.

Какой бы ни был матч, он всегда требует только победы. И я уверен, что у этой команды совсем скоро будет задача не только попасть в тройку, но и бороться каждый сезон за чемпионство.

Все говорят «третья сила». Если так все дальше будет развиваться, эта команда станет первой силой и будет уже соревноваться за чемпионство с «Динамо» и «Шахтером».

Для этого все делается, у нас все условия для тренировок. Сейчас у нас появился диетолог Александра Усика Екатерина Толстикова. Она следит за нашим питанием. Если брать по структуре, то «Полесье» – это вообще клуб номер один в Украине», – рассказал Чоботенко.