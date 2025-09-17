Снигур разгромила нейтралку и вышла в четвертьфинал турнира в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Кристину Дмитрюк (WTA 263), отдав всего два гейма. Снигур добыла победу за 1 час и 7 минут.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/8 финала

Кристина Дмитрюк – Дарья Снигур (Украина) [4] – 1:6, 1:6

Снигур провела первое очное противостояние против Дмитрюк.

На старте соревнований в Португалии Дарья справилась с Жюли Белгравер. Следующей оппоненткой представительницы Украины будет 236-я ракетка мира Габриэла Кнутсон, которую Снигур обыграла в конце июля на турнире в Варшаве.