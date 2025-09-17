Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
17 сентября 2025, 15:06
Снигур разгромила нейтралку и вышла в четвертьфинал турнира в Португалии

Дарья в двух сетах одолела Кристину Дмитрюк во втором раунде WTA 125 в Калдаш-да-Раинье

Снигур разгромила нейтралку и вышла в четвертьфинал турнира в Португалии
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила «нейтралку» Кристину Дмитрюк (WTA 263), отдав всего два гейма. Снигур добыла победу за 1 час и 7 минут.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/8 финала

Кристина Дмитрюк – Дарья Снигур (Украина) [4] – 1:6, 1:6

Снигур провела первое очное противостояние против Дмитрюк.

На старте соревнований в Португалии Дарья справилась с Жюли Белгравер. Следующей оппоненткой представительницы Украины будет 236-я ракетка мира Габриэла Кнутсон, которую Снигур обыграла в конце июля на турнире в Варшаве.

WTA Калдаш-да-Раинья Дарья Снигур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Чесно кажучи, не так Снігур грала добре, як в білоруски м'яч летів бозна-куди. Але подивимось на гру проти Кнутсон. Якщо Дарина виграє, це буде непересічна подія, вже й не пригадаєш, коли вона вигравала три гри поспіль на рівні челенджера.
