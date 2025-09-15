Снигур на турнире WTA 125 в Португалии одержала первую победу за 1.5 месяца

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье, Португалия.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Франции Жули Белгравер (WTA 241) за 1 час и 30 минут.

WTA 125 Калдаш-да-Раинья. Хард, 1/16 финала

Жули Белгравер (Франция) – Дарья Снигур (Украина) [4] – 4:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Снигур добыла первую победу за последние 1.5 месяца. До этого матча в последний раз она побеждала на соревнованиях в Варшаве, когда в 1/8 финала справилась с Диан Парри.

Следующей оппоненткой Дарьи в Португалии будет победительница противостояния Лина Глушко – Кристина Дмитрук.

Помимо Снигур, в Калдаш-да-Раинье из украинок также сыграет 16-летняя Мария Ноздрачева, которая в первом круге поборется против Эльвины Калиевой.