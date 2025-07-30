Волевой камбек. Снигур сыграет в четвертьфинале хардового турнира в Варшаве
Украинка в трех сетах одолела Диан Парри
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 125 в Варшаве (Польша).
В матче 1/8 финала украинка в трех сетах одолела представительницу Франции, получившую пятый номер посева, Диан Парри (WTA 109) за 2 часа и 35 минут.
Дарья уступила первую партию в равной борьбе, но затем совершила волевой камбек и закрыла французскую теннисистку.
WTA 125 Варшава. Хард, 1/8 финала
Диан Парри (Франция) [5] – Дарья Снигур (Украина) – 6:4, 4:6, 4:6
Снигур и Парри провели первое очное противостояние.
Следующей оппоненткой Дарьи будет четвертая сеяная Виктория Голубич (Швейцария, WTA 90). 32-летняя швейцарская теннисистка является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в парном разряде, победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2022).
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