Волевой камбек. Снигур сыграет в четвертьфинале хардового турнира в Варшаве

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 193) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 125 в Варшаве (Польша).

В матче 1/8 финала украинка в трех сетах одолела представительницу Франции, получившую пятый номер посева, Диан Парри (WTA 109) за 2 часа и 35 минут.

Дарья уступила первую партию в равной борьбе, но затем совершила волевой камбек и закрыла французскую теннисистку.

WTA 125 Варшава. Хард, 1/8 финала

Диан Парри (Франция) [5] – Дарья Снигур (Украина) – 6:4, 4:6, 4:6

Снигур и Парри провели первое очное противостояние.

Следующей оппоненткой Дарьи будет четвертая сеяная Виктория Голубич (Швейцария, WTA 90). 32-летняя швейцарская теннисистка является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в парном разряде, победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде, а также обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2022).