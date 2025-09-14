Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 сентября 2025, 16:45
16-летняя украинка получила wild card в основу турнира WTA 125 в Португалии

Мария Ноздрачева и Дарья Снигур сыграют на соревнованиях в Калдаш-да-Раиньи

16-летняя украинка получила wild card в основу турнира WTA 125 в Португалии
Instagram. Мария Ноздрачева

Украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 185) и Мария Ноздрачева сыграют в основной сетке хардового турнира WTA 125 в португальском городе Калдаш-да-Раинья.

Снигур в первом раунде поборется против представительницы Франции Жюли Белгравер (WTA 241). Ранее девушки не играли между собой.

16-летняя Ноздрачева получила wild card в основну соревнований в Португалий. Ее первой соперницей будет американка Эльвина Калиева (WTA 248).

Юная Ноздрачева впервые выступит на турнире категории WTA 125. На юниорском уровне у Марии есть один один трофей – в 2023 году она выиграла соревнования J30 в Луанде, Ангола.

Турнир в Калдаш-да-Раинье пройдет с 15 по 21 сентября.

