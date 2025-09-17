Чернигов – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 17 сентября проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды играют на стадионе «Чернигов-Арена». Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября

Чернигов – Кривбасс – 0:0 (обновлятся)

Видео голов: