Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:07
60
0

Чернигов – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды сыграют на стадионе «Чернигов-Арена» в среду, 17 сентября

17 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:07
60
0
Чернигов – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины. Чернигов – Кривбасс

В среду, 17 сентября проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды играют на стадионе «Чернигов-Арена». Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября

Чернигов Кривбасс 0:0 (обновлятся)

Видео голов:

Кубок Украины по футболу Чернигов Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
