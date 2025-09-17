Кубок Украины17 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:07
Чернигов – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды сыграют на стадионе «Чернигов-Арена» в среду, 17 сентября
17 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:07
В среду, 17 сентября проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».
Команды играют на стадионе «Чернигов-Арена». Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября
Чернигов – Кривбасс – 0:0 (обновлятся)
Видео голов:
