Кубок Украины
16 сентября 2025, 19:05
Чернигов – Кривбасс. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют на стадионе «Чернигов-Арена» в среду, 17 сентября

В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды сыграют на стадионе «Чернигов-Арена». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Новохатний Владимир Васильевич из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

По теме:
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Чернигов Кривбасс Кривой Рог смотреть онлайн
