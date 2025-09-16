Чернигов – Кривбасс. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Команды сыграют на стадионе «Чернигов-Арена» в среду, 17 сентября
В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».
Команды сыграют на стадионе «Чернигов-Арена». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча назначен Новохатний Владимир Васильевич из Черкасс.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Чернигов – Кривбасс. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву