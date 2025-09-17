Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 сентября 2025, 19:07
ЧЕРНЫЙ: «Не считал легионеров соперника. Нарушили? Будем ждать решения»

«Чернигов» потупился «Кривбассу», но прошел дальше

ЧЕРНЫЙ: «Не считал легионеров соперника. Нарушили? Будем ждать решения»
ФК Чернигов

Главный тренер ФК Чернигов Валерий Черный подвел итоги матча 1/16 финала VBET Кубка Украины с криворожским Кривбассом (1:1, по пенальти – 1:3).

– Валерий Анатольевич, какой был план на игру и выполнила ли его команда?

– В большинстве выполнили. Мы хотели на первых минутах прессинговать, понимали, что команда соперника не будет готова с самого начала играть на таком покрытии, она специфична. Тем более мы играли дома при поддержке своих болельщиков. Пропущенный в конце первого тайма мяч немного подкосил наши планы, пришлось перенастраиваться.

Я сказал в перерыве, что во втором тайме нужно выдержать физически и эмоционально. Ребята вышли, сыграли достаточно хорошо, забили быстрый мяч, позволивший нам довести матч до серии пенальти.

– Вы полностью удовлетворены действиями команды?

– Я никогда не буду доволен действиями команды полностью. Если бы так было, мы должны были выиграть Лигу чемпионов. Мы пока стараемся набирать зачетные баллы в Первой лиге. Поэтому всегда есть над чем работать.

– Серия пенальти – лотерея готовились ли вы к ней?

– Да, готовились, но по-моему, возможно, не нужно было. Я успокаивал ребят, говорил, что это лотерея, чтобы им было спокойнее. Но у них нет опыта, кто первый раз пробивал пенальти в Кубке Украины. Это также опыт, через который нужно пройти.

– Кривбасс нарушил Регламент, превысив количество легионеров. Вы будете ждать решения УАФ?

– Мне только что сказали об этом. Во время матча я не считал сколько иностранцев на поле. Если нарушили – будем ждать решения.

– Как вам поддержка болельщиков?

– Топовая поддержка. Их было слышно, конечно, чуть-чуть наложил отпечаток дождь и то, что матч проходил в будний день, но все-таки я очень благодарен тем людям, которые пришли нас поддержать. В Чернигове давно не было команды Премьер-лиги, а сегодня она приехала, и я думаю, мы достойно представили свой город в этой игре.

Валерий Черный Чернигов Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог регламент пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Чернигов
