Чернигов – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Матч начнется 17 сентября в 13:00 по Киеву
В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Кривбассом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Чернигов
Прошлогодний участник Второй лиги предположительно тяжело начал сезон в высшем дивизионе Украины. За 5 игр Первой лиги «Чернигов» одержал лишь 1 победу (разгромил 3:0 ивано-франковское «Прикарпатье») и 4 раза проиграл (против «Пробоя», «Виктории», «Феникса» и «Буковины»), поэтому сейчас с 3-ми баллами турнира и счета на счету.
В 1/32 финала Кубка Украины коллектив прошел любительский «Атлет Киев» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече был забит Павлом Шушко.
Кривбасс
Довольно неплохо начал сезон криворожцы. За 5 игр в Премьер-лиге «Кривбасс» уже одолел «Металлист 1925», «Зарю» и «Оболонь», однако потерпел поражение в поединках против «Колоса» и «Полесья». В турнирной таблице коллектив размещается на 4-й строчке сразу после «Шахтера», «Колоса» и «Динамо».
В предыдущем раунде Кубка Украины команда со счетом 3:0 разгромила «Куликов-Белку» из Второй лиги.
Личные встречи
Команды никогда еще не встречались в очных поединках.
Интересные факты
- «Чернигов» пропустил 8 мячей в текущем сезоне Первой лиги – 4-й самый плохой показатель среди всех команд турнира.
- «Кривбасс» в свою очередь отличился 8 голами в текущем сезоне УПЛ – 3-й лучший показатель среди всех команд.
- «Чернигов» победил в 5 из 6 последних домашних поединках.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.
13:00
