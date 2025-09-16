В среду, 17 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между «Черниговом» и «Кривбассом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Чернигов

Прошлогодний участник Второй лиги предположительно тяжело начал сезон в высшем дивизионе Украины. За 5 игр Первой лиги «Чернигов» одержал лишь 1 победу (разгромил 3:0 ивано-франковское «Прикарпатье») и 4 раза проиграл (против «Пробоя», «Виктории», «Феникса» и «Буковины»), поэтому сейчас с 3-ми баллами турнира и счета на счету.

В 1/32 финала Кубка Украины коллектив прошел любительский «Атлет Киев» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече был забит Павлом Шушко.

Кривбасс

Довольно неплохо начал сезон криворожцы. За 5 игр в Премьер-лиге «Кривбасс» уже одолел «Металлист 1925», «Зарю» и «Оболонь», однако потерпел поражение в поединках против «Колоса» и «Полесья». В турнирной таблице коллектив размещается на 4-й строчке сразу после «Шахтера», «Колоса» и «Динамо».

В предыдущем раунде Кубка Украины команда со счетом 3:0 разгромила «Куликов-Белку» из Второй лиги.

Личные встречи

Команды никогда еще не встречались в очных поединках.

Интересные факты

«Чернигов» пропустил 8 мячей в текущем сезоне Первой лиги – 4-й самый плохой показатель среди всех команд турнира.

«Кривбасс» в свою очередь отличился 8 голами в текущем сезоне УПЛ – 3-й лучший показатель среди всех команд.

«Чернигов» победил в 5 из 6 последних домашних поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.