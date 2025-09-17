Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Героизм Кемкина. Кривбасс в серии пенальти выбил Чернигов из Кубка Украины
17 сентября 2025, 15:10
Героизм Кемкина. Кривбасс в серии пенальти выбил Чернигов из Кубка Украины

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Оба гола были забиты с 11-метровой отметки

Кубок Украины. Чернигов – Кривбасс

В среду, 17 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды сыграли на стадионе «Чернигов-Арена». Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Основное время завершилось со счетом 1:1 – обе команды реализовали пенальти. В конце первого тайма полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб открыл счет и позволил гостям уйти на перерыв с преимуществом в счете.

Сразу после возобновления игры опытный форвард Койдан забил с 11-метровой отметки и восстановил паритет. Победитель определился в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты «Кривбасса», которые завоевали путевку в 1/8 финала Кубка Украины.

Главным героем встречи стал голкипер криворожской команды Александр Кемкин, который отбил три из четырех ударов соперника.

Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября

Чернигов Кривбасс 1:1 (пен – 1:3)

Голы: Койдан, 47 (пен) – Твердохлеб, 45+1 (пен)

Видеозапись матча:

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
