В среду, 17 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

По итогам основного времени судья зафиксировал ничейный счет, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. «Кривбасс» одолел соперника со счетом 3:1 благодаря вратарю Кемкину, который отбил три из четырех ударов с 11-метровой отметки.

Однако, представитель Украинской Премьер-лиги может получить техническое поражение – во время поединка на поле находилось восемь легионеров «Кривбасса», что запрещено регламентом (максимум семь).

Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября

Чернигов – Кривбасс – 1:1 (пен – 1:3)

Видеозапись матча: