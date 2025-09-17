Чернигов – Кривбасс – 1:1 (пен 1:3). Три отбитых удара. Видео голов и обзор
Во время матча 1/16 финала Кубка Украины криворожский клуб превысил лимит на легионеров
В среду, 17 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».
По итогам основного времени судья зафиксировал ничейный счет, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. «Кривбасс» одолел соперника со счетом 3:1 благодаря вратарю Кемкину, который отбил три из четырех ударов с 11-метровой отметки.
Однако, представитель Украинской Премьер-лиги может получить техническое поражение – во время поединка на поле находилось восемь легионеров «Кривбасса», что запрещено регламентом (максимум семь).
Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября
Чернигов – Кривбасс – 1:1 (пен – 1:3)
