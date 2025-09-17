Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Кривбасс – 1:1 (пен 1:3). Три отбитых удара. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Чернигов
17.09.2025 13:00 – FT 1 : 1
1 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Кривбасс
Кубок Украины
17 сентября 2025, 15:44 | Обновлено 17 сентября 2025, 15:45
Во время матча 1/16 финала Кубка Украины криворожский клуб превысил лимит на легионеров

Кубок Украины. Чернигов – Кривбасс

В среду, 17 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

По итогам основного времени судья зафиксировал ничейный счет, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. «Кривбасс» одолел соперника со счетом 3:1 благодаря вратарю Кемкину, который отбил три из четырех ударов с 11-метровой отметки.

Однако, представитель Украинской Премьер-лиги может получить техническое поражение – во время поединка на поле находилось восемь легионеров «Кривбасса», что запрещено регламентом (максимум семь).

Кубок Украины, 1/16 финала. 17 сентября

Чернигов Кривбасс 1:1 (пен – 1:3)

Видеозапись матча:

События матча

92’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Парако (Кривбасс).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Глейкер Мендоса (Кривбасс).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Новиков (Чернигов).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
Кубок Украины по футболу Чернигов Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Егор Твердохлеб Вячеслав Койдан пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
