Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 15:25 | Обновлено 17 сентября 2025, 15:56
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Кубок Украины. Чернигов – Кривбасс

В среду, 17 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды не сумели определить сильнейшего в основное время встречи – соперники забили по одному голу, поэтому победитель определился в серии пенальти.

Благодаря голкиперу Александру Кемкину, который отбил три из четырех ударов, «Кривбасс» победил (3:1) и завоевал путевку в следующий раунд. Однако, криворожский клуб может получить техническое поражение из-за превышение лимита на легионеров.

На 70-й минуте матча на поле находились восемь иностранных футболистов, хотя по регламенту разрешается только семь. Окончательное решение по этому поединку будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Стартовый состав Кривбасса: Александр Кемкин, Ян Юрчец, Бакари Конате, Карлос Торрес Рохас, Борхес Насименто Исабель, Араухо, Максим Задерака, Егор Твердохлеб, Бар Лин, Глейкер Мендоза, Артур Микитишин (семь легионеров).

На 69-й минуте матча вместо украинца Артура Микитишина на поле вышел восьмой легионер Парако Гонсалес.

Кубок Украины по футболу Чернигов Кривбасс Кривой Рог техническое поражение лимит на легионеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
VIPsector1
По классику: « Какая разница если улица асфальтирована»…
Ответить
+1
Limb.Yuri
В Кубку за регламентом можна і 11 легіонерів.
Ответить
0
Перець
так і буде якщо з математикою погано у голандця
Ответить
0
batistuta
Їм, мабуть, можно... Військовий стан, всі правила на паузі...
Ответить
-2
