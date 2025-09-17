Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

В среду, 17 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды не сумели определить сильнейшего в основное время встречи – соперники забили по одному голу, поэтому победитель определился в серии пенальти.

Благодаря голкиперу Александру Кемкину, который отбил три из четырех ударов, «Кривбасс» победил (3:1) и завоевал путевку в следующий раунд. Однако, криворожский клуб может получить техническое поражение из-за превышение лимита на легионеров.

На 70-й минуте матча на поле находились восемь иностранных футболистов, хотя по регламенту разрешается только семь. Окончательное решение по этому поединку будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Стартовый состав Кривбасса: Александр Кемкин, Ян Юрчец, Бакари Конате, Карлос Торрес Рохас, Борхес Насименто Исабель, Араухо, Максим Задерака, Егор Твердохлеб, Бар Лин, Глейкер Мендоза, Артур Микитишин (семь легионеров).

На 69-й минуте матча вместо украинца Артура Микитишина на поле вышел восьмой легионер Парако Гонсалес.