Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины

Клуб «Кривбасс» признал вину и извинился перед болельщиками за ошибку с количеством легионеров в составе команды на матч Кубка Украины против «Чернигова».

Команда Патрика ван Леувеина выиграла матч, но, очевидно, получит техническое поражение. «Кривбасс» признал вину.

Заявление ФК Кривбасс

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Чернигов» – «Кривбасс» на 69-й минуте криворожская команда провела двойную замену: Микитишин – Задерака, Парако – Шевченко.

После этого на поле одновременно находились три украинца и восемь легионеров, что является нарушением Регламента соревнований. К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры.

Уважаемые болельщики! Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и работники клуба приносят свои искренние извинения за ошибку.

Да, это человеческий фактор, но в первую очередь «Кривбасс» – это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат, независимо от того, победа это или поражение. Очень досадно терять результат не по спортивному принципу, но это точно не сломает нас – мы станем только сильнее.