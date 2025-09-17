Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кубок Украины
17 сентября 2025, 18:45 | Обновлено 17 сентября 2025, 19:13
Команда получит техническое поражение

ФК Кривбасс

Клуб «Кривбасс» признал вину и извинился перед болельщиками за ошибку с количеством легионеров в составе команды на матч Кубка Украины против «Чернигова».

Команда Патрика ван Леувеина выиграла матч, но, очевидно, получит техническое поражение. «Кривбасс» признал вину.

Заявление ФК Кривбасс

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Чернигов» – «Кривбасс» на 69-й минуте криворожская команда провела двойную замену: Микитишин – Задерака, Парако – Шевченко.

После этого на поле одновременно находились три украинца и восемь легионеров, что является нарушением Регламента соревнований. К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры.

Уважаемые болельщики! Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и работники клуба приносят свои искренние извинения за ошибку.

Да, это человеческий фактор, но в первую очередь «Кривбасс» – это команда. Мы всегда вместе отвечаем за результат, независимо от того, победа это или поражение. Очень досадно терять результат не по спортивному принципу, но это точно не сломает нас – мы станем только сильнее.

Кривбасс Кривой Рог Чернигов Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
didora
Це ж треба команда прем'єр ліги не може услідкувати за легіонерами!!! Ну хто  ж відповідає за це у команді. Чи тренер сам не знає хто там легіонер а хто українець. Маразм якийсь.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Денис Брегін
клоуни
Ответить
+3
COBA
Ви серйозно??? Та навіть сільські команди так не лажають)))))
Ответить
+1
seregka1991
Це таке дно, команда Премʼєр ліги, просто ганьба довбойоби, чому там сидять ідіоти..
Ответить
+1
valerafan1
В команді шість тренерів та чотири адміністратора та повна колективна безвідповідальність.
Ответить
+1
MrStepanovM .
Ділєтанти...ганьба!
Ответить
0
Roman
а коли вже федерація дасть офіційний коментар?
Ответить
0
Spaceman
Лохи..
Ответить
0
vasilichn
Строго наказать, кто за это отвечает в команде.
Ответить
0
Павло
Це вже навіть не маразм - це якась наступна стадія... 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
РЛС Рада
Никогда такого не было и вот опять  бедняги не могут нанять 3классника чтоб считал папуасов на поле  
Ответить
-1
whitebell81
Порушли регламент, а кажуть про спортивні принципи
Ответить
-2
Bulba_sumkin
Шахтер виноват, как и с Александрией?
Ответить
-3
Андрій Заліщук
Крива ковбаса лохонулась
Ответить
-5
