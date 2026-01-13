Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову

Накануне криворожский «Кривбасс» официально отрапортовал о продаже 23-летнего атакующего полузащитника Маттео Аморозо в «Зимбру».

За молдавский клуб бразилец выступал с лета минувшего года на условиях аренды, а ныне «Зимбру» оформил полноценный трансфер легионера.

Официально стороны не стали разглашать информацию о сумме сделки, однако по данным портала Transfermarkt она составила 100 тысяч евро.

В стане «Зимбру» Аморозо в первой половине сезона сыграл 16 матчей в чемпионате Молдовы, отличившись 4 голами и 3 ассистами.