  4. Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 12:15 |
Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову

Бразильского легионера криворожанам удалось пристроить в другой клуб за деньги

13 января 2026, 12:15 |
Названа сумма, которую получил Кривбасс от продажи Аморозо в Молдову
zimbru.md. Маттео Аморозо

Накануне криворожский «Кривбасс» официально отрапортовал о продаже 23-летнего атакующего полузащитника Маттео Аморозо в «Зимбру».

За молдавский клуб бразилец выступал с лета минувшего года на условиях аренды, а ныне «Зимбру» оформил полноценный трансфер легионера.

Официально стороны не стали разглашать информацию о сумме сделки, однако по данным портала Transfermarkt она составила 100 тысяч евро.

В стане «Зимбру» Аморозо в первой половине сезона сыграл 16 матчей в чемпионате Молдовы, отличившись 4 голами и 3 ассистами.

По теме:
«Он очень хорош». Испанский гранд нацелился на звезду Шахтера
Адам ЯКУБУ: «Для меня большая честь выступать за ЛНЗ – это большой клуб»
Украинский тренер: «Полесье и ЛНЗ могут позволить себе таких игроков»
Маттео Аморозо Кривбасс Кривой Рог Зимбру Кишинев трансферы УПЛ Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
