ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты
Взятиями ворот отличились Рафинья и Фермин Лопес
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».
Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
На 53-й минуте вышедший на замену Рафинья забил второй мяч «сине-гранатовых», а на 56-й минуте Фермин Лопес оформил дубль, установив на тало разгромные 3:0.
