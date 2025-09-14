В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

На 53-й минуте вышедший на замену Рафинья забил второй мяч «сине-гранатовых», а на 56-й минуте Фермин Лопес оформил дубль, установив на тало разгромные 3:0.

❗️ ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты