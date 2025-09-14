Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты
Испания
14 сентября 2025, 23:25 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:48
ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты

Взятиями ворот отличились Рафинья и Фермин Лопес

ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимает стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 53-й минуте вышедший на замену Рафинья забил второй мяч «сине-гранатовых», а на 56-й минуте Фермин Лопес оформил дубль, установив на тало разгромные 3:0.

❗️ ВИДЕО. Разгромный счет. Барселона забила 2 гола за 3 минуты

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
