Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 12

(новость обновляется)

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция