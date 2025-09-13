Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
13 сентября 2025, 17:26 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:29
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 12

(новость обновляется)

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Что за ассист от соперника! Мбаппе вывел Реал вперед с Сосьедадом
ВИДЕО. Михавко забил в раздевалку. Динамо выиграло первый тайм
Лунин – в резерве. Стартовые составы на матч Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад - Реал Мадрид видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
