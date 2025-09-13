Испания13 сентября 2025, 17:26 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:29
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26
13 сентября проходит матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Мбаппе, 12
(новость обновляется)
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
