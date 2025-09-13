ВАЩУК: «У Овчаренко было стом. вмешательство, у Крутых – stress fracture»
Эксклюзивное интервью тренера сборной Украины по физической подготовки для Sport.ua
12–13 сентября сборная Украины по теннису проводит матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики.
После первого игрового дня сине-желтые ведут со счетом 2:0 благодаря победам Владислава Орлова и Вячеслава Белинского. В субботу игровой день открыл парный поединок – на корты вышли тандемы Владислав Орлов / Александр Овчаренко и Роберто Сид Саберви / Петер Бертран.
После матчей в пятницу Sport.ua связался с тренером украинской национальной команды по физической подготовке Денисом Ващуком.
Ващук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о состоянии здоровья теннисистов, а также поделился личными карьерными планами:
– Что именно беспокоило Вячеслава во время игры [против Петера Бертрана]? Почему он взял медицинский тайм-аут?
– У Славы были судороги. Было очень жарко, он пил много электролитов, но это не очень помогало. Ситуацию улучшил наш физиотерапевт, который очень вовремя сделал массаж.
– Какова ситуация у Овчаренко и Крутых? Терещук говорил, что не все хорошо с физическим состоянием.
– Овчаренко перенес стоматологическое вмешательство и выпал на 4 суток из тренировок, поэтому делали специальные упражнения здесь, на Кубке Дэвиса, чтобы поскорее привести его в лучшее состояние. У Крутых был stress fracture [стрессовый перелом], мы начали работать и через несколько дней стало лучше. В этом случае упражнения – это лучшее решение. Думаю, что он будет готов к бою, если будет нужно.
– Какие эмоции после камбэка Вячеслава? Что он и вообще сборная сказали после реализованного матчбола?
– Мы все очень за него болели, потому что матч действительно получился валидольный :) Слава был очень эмоционален, мы пытались поддержать его задор, чтобы он держался, и даже с судорогами он играл очень хорошо.
– Возможно, у вас есть какая-то информация, почему не приехал Сачко?
– Насколько мне известно, наша команда была на связи с Сачко, но почему он не приехал – здесь у меня нет информации. Надеемся, что в следующий раз он присоединится к нам и усилит нашу команду.
– Какие у вас условия проживания в отеле? Можете поделиться информацией: сколько что стоит и кто оплачивает?
– Отель хороший, большой выбор еды. Я могу помочь игрокам сбалансировать рацион между круассанами и пастой :) Оплачивает все наша Федерация, относительно цены на отель – здесь не знаю.
– Относительно вашего сотрудничества с Моюкой Утидзимой – все в силе? Возможно, что-то изменилось? Если да, то почему и какие планы?
– С Моюкой сейчас не работаю. Я не смог полететь на Ролан Гаррос и US Open по личным причинам. И пока не имею возможности ей помочь. Сейчас я работаю с юниоркой из ОАЭ, она очень перспективная и есть надежда, что она будет топовым игроком. И это будет первая теннисистка в истории Эмиратов:)
– Женская сборная сыграет в Китае: планируете ли вы ехать туда, или кто будет заниматься тренировкой девушек?
– К сожалению, в Шэньчжэнь я не еду – у нас не было договоренностей о сотрудничестве после того, как женская сборная перешла в управление Фонда Элины Свитолиной.
Но я очень рад, что девушки попали в финальную часть. Наша команда давно заслуживает высокого уровня и, если все получится, выиграть впервые в истории этот Кубок. Элина – лидер, который может это сделать. Надеюсь, что наши ребята тоже подтянутся со временем.
