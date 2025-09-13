ВАЩУК: «У Овчаренко было стом. вмешательство, у Крутых – stress fracture»

12–13 сентября сборная Украины по теннису проводит матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики.

После первого игрового дня сине-желтые ведут со счетом 2:0 благодаря победам Владислава Орлова и Вячеслава Белинского. В субботу игровой день открыл парный поединок – на корты вышли тандемы Владислав Орлов / Александр Овчаренко и Роберто Сид Саберви / Петер Бертран.

После матчей в пятницу Sport.ua связался с тренером украинской национальной команды по физической подготовке Денисом Ващуком.

Ващук эксклюзивно для Sport.ua рассказал о состоянии здоровья теннисистов, а также поделился личными карьерными планами:

– Что именно беспокоило Вячеслава во время игры [против Петера Бертрана]? Почему он взял медицинский тайм-аут?

– У Славы были судороги. Было очень жарко, он пил много электролитов, но это не очень помогало. Ситуацию улучшил наш физиотерапевт, который очень вовремя сделал массаж.

– Какова ситуация у Овчаренко и Крутых? Терещук говорил, что не все хорошо с физическим состоянием.

– Овчаренко перенес стоматологическое вмешательство и выпал на 4 суток из тренировок, поэтому делали специальные упражнения здесь, на Кубке Дэвиса, чтобы поскорее привести его в лучшее состояние. У Крутых был stress fracture [стрессовый перелом], мы начали работать и через несколько дней стало лучше. В этом случае упражнения – это лучшее решение. Думаю, что он будет готов к бою, если будет нужно.

– Какие эмоции после камбэка Вячеслава? Что он и вообще сборная сказали после реализованного матчбола?

– Мы все очень за него болели, потому что матч действительно получился валидольный :) Слава был очень эмоционален, мы пытались поддержать его задор, чтобы он держался, и даже с судорогами он играл очень хорошо.

– Возможно, у вас есть какая-то информация, почему не приехал Сачко?

– Насколько мне известно, наша команда была на связи с Сачко, но почему он не приехал – здесь у меня нет информации. Надеемся, что в следующий раз он присоединится к нам и усилит нашу команду.

– Какие у вас условия проживания в отеле? Можете поделиться информацией: сколько что стоит и кто оплачивает?

– Отель хороший, большой выбор еды. Я могу помочь игрокам сбалансировать рацион между круассанами и пастой :) Оплачивает все наша Федерация, относительно цены на отель – здесь не знаю.

– Относительно вашего сотрудничества с Моюкой Утидзимой – все в силе? Возможно, что-то изменилось? Если да, то почему и какие планы?

– С Моюкой сейчас не работаю. Я не смог полететь на Ролан Гаррос и US Open по личным причинам. И пока не имею возможности ей помочь. Сейчас я работаю с юниоркой из ОАЭ, она очень перспективная и есть надежда, что она будет топовым игроком. И это будет первая теннисистка в истории Эмиратов:)

– Женская сборная сыграет в Китае: планируете ли вы ехать туда, или кто будет заниматься тренировкой девушек?

– К сожалению, в Шэньчжэнь я не еду – у нас не было договоренностей о сотрудничестве после того, как женская сборная перешла в управление Фонда Элины Свитолиной.

Но я очень рад, что девушки попали в финальную часть. Наша команда давно заслуживает высокого уровня и, если все получится, выиграть впервые в истории этот Кубок. Элина – лидер, который может это сделать. Надеюсь, что наши ребята тоже подтянутся со временем.