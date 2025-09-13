Капитаны Украины и Доминиканы внесли изменения в заявки на парный матч

13 сентября продолжается матчевое противостояние Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Игровой день открывает парный поединок. Капитаны внесли изменения: за украинцев сыграют Александр Овчаренко и Владислав Орлов, а у доминиканцев на корт выйдет Роберто Сид Саберв и Петер Бертран.

После первого дня счет 2:0 в пользу Украины. Свои одиночные матчи выиграли Владислав Орлов и Вячеслав Белинский.

Если сине-желтые одолеют доминиканский дуэт, то Украины одержит общую победу. Если же Овчаренко и Орлов проиграют, то противостояние продолжится – для общей победы нужно набрать три очка.