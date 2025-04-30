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WTA
30 апреля 2025, 15:15 | Обновлено 30 апреля 2025, 16:12
1888
2

Украинский тренер Утидзимы: «Против Свитолиной сыграет настоящий самурай»

Эксклюзивное интервью украинского коуча по физподготовке Дениса Ващука для Sport.ua

30 апреля 2025, 15:15 | Обновлено 30 апреля 2025, 16:12
1888
2
Украинский тренер Утидзимы: «Против Свитолиной сыграет настоящий самурай»
Instagram. Денис Ващук

30 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против Моюки Утидзимы в четвертьфинале грунтового престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Встреча начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву на центральном корте под названием Arantxa Sanchez Stadium.

Тренером Моюки является украинский коуч по физической подготовке Денис Ващук, который ранее работал вместе с украинскими теннисистками, а также официально находится в штабе мужской сборной Украины по теннису.

В эксклюзивном интервью Sport.ua Денис рассказал о своей карьере тренера, опыте работы с украинскими теннисистами, а также о том, как начал работу с Моюкой и над какими компонентами они вместе работают.

– Расскажите немного о себе: начале карьеры, опыте работы с украинскими теннисистами и теннисистками.

– Я работал фитнес-тренером в городе Кременчуг и мечтал перейти к работе с профессиональными спортсменами. Я тренировал коуча, который работал с Екатериной Бондаренко – Денисом Мильченко. Он предложил мне сделать для нее блок физической подготовки. После нескольких недель работы она пригласила меня поехать в тур на Ролан Гаррос.

Для меня, обычного парня из маленького города, это было что-то невероятное: увидеть, как тренируются Джокович и Сестры Уильямс, посмотреть как работают другие тренеры по ОФП (общая физическая подготовка), огромные залы, новейшие методики тренировок и современное оборудование. Затем с Бондаренко попал на Кубок Федерации, где я познакомился с командой и с тренером Цуренко Дмитрием Бричеком, который позже предложил мне работать с Лесей на некоторых турнирах в течение года. Можно сказать, что это был такой условный первый контракт в моей карьере, где был четкий календарь турниров, на которых я присутствовал, и очерченные задачи: снижение риска травм и помочь с проблемными коленями.

Где-то через год сестры Киченок тоже попросили, чтобы я им помог и у меня на турнирах было уже три игрока. Это крутой и одновременно сложный опыт, потому что делать по 3 разминки / заминки и тренировки на одном турнире – это еще та задачка. Между турнирами я работал в академии в Киеве и помогал другим игрокам: Сачко, Щерба, Калиниченко, Овчаренко, Орлов, Крутых.

Также помогал Долгополову вернуться в форму после травмы аддуктора (приводящей мышцы). И, конечно, много работы с детьми и юниорами. За мои 10 лет работы с теннисистами я уже протестировал / поработал точно с более чем 300 спортсменами. Я разработал систему тестирования, делал нормативы и отслеживал, что наиболее важно в физической подготовке для спортсменов и как выявить слабые звенья.

– Как началось ваше сотрудничество с Моюкой? Какие цели у команды и над чем работаете вместе с ней?

– С Моюкой начал работать после приглашения от тренера из Тайваня Алана Ма, сначала помогал ему в его академии с профессиональными игроками со всей Азии, а потом он попросил меня поработать с Мо (так мы называем ее неформально). Она очень талантливая девушка, но есть очень много моментов, которые нуждаются в улучшении в плане ОФП: нужно добавлять в скорости перемещения и быть более взрывной на корте.

Сейчас работаем над улучшением подачи – пока нам недостаточно средней скорости: она должна быть немного выше. Цели – быть как можно выше в рейтинге, как и у всех теннисистов:) В общем, это необычный опыт, так как ментальность совсем другая и такого легкого контакта, как с нашими девушками, у меня еще нет, но сам процесс мне нравится.

Го Ханьюй, Денис Ващук и Моюка Утидзима

– Что скажете про турнир в Мадриде? Как вам вывеска: Элина Свитолина – Моюка Утидзима?

– Сейчас я не в Мадриде, попросил своего знакомого физио побыть с Моюкой. Относительно матча с Элиной, то это точно будет интересно: Моюка достаточно хорошо играет в защите, никогда не сдается и будет выжимать максимум. Она достаточно уравновешена на корте, настоящий самурай.

Элина для меня – это наиболее яркий пример высокого уровня тенниса и дисциплины. Я не работал лично с ней, но видел ее на Кубке Федерации, знаю, как она выкладывается на тренировках. Считаю, что будет справедливо, если она возьмет Большой Шлем и сделает историю украинского тенниса еще более весомой.

– С кем еще общаетесь в Туре?

– В Туре общаюсь с нашими девушками и вот познакомился со Стародубцевой, очень перспективная девушка. Марта в этом году молодец, думаю, что она может быть точно в топ-10. Также большие надежды на Люду Киченок, может она с Кенин еще не один Большой Шлем возьмет:)

– Какие у вас дальнейшие планы, цели, желания?

– Относительно планов, то очень хочется открыть современный теннисный центр физической подготовки в Украине. В Киеве и Львове, чтобы наши дети имели все шансы конкурировать с другими игроками из Европы и США. У нас очень слабая база физической подготовки для тенниса и нет места, где можно было бы делать качественные исследования и смотреть, что действительно лучше для теннисиста.

Сейчас я официально в составе нашей мужской сборной, поэтому присутствую на каждом Кубке Дэвиса. Очень хочу, чтобы наши ребята тоже попали в Финал и были на уровне с нашими девушками. У нас отличная команда, хотя и нет игроков из первой сотни, но атмосфера очень дружная.

Фото из личного архива Дениса Ващука
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Моюка Утидзима WTA Мадрид эксклюзив Элина Свитолина интервью Го Ханьюй
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Первый Среди Равных
Він хотів сказати Камікадзе.
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OLDTROLL
Не вважаю місто з населенням  понад 220 тисяч маленьким, треба любити свою малу Батьківщину!
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