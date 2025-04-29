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  4. Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
WTA
29 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:39
4114
6

Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида

Моюка Утидзима неожиданно переиграла 22-ю ракетку мира Екатерину Александрову

29 апреля 2025, 19:22 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:39
4114
6
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Моюка Утидзима

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

За выход в полуфинал украинка поборется против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 56), которая в четвертом раунде сенсационно одолела «нейтральную» Екатерину Александрову (WTA 22).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Екатерина Александрова [21] – 6:4, 7:6 (7:5)

Утидзима впервые провела очное противостояние против Александровой.

23-летняя Моюка в Мадриде также переиграла Робин Монтгомери, Онс Жабер и Джессику Пегулу.

Свитолина и Утидзима ранее играли между собой только один раз. В 1/32 финала Олимпийских игр 2024 в Париже украинка добыла победу со счетом 6:2, 6:1.

Утидзима в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале на уровне Тура и впервые на тысячниках. Далее стадии 1/4 финала на соревнованиях категории WTA она ни разу не проходила.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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C.Пеклов
Це добре,однієї безпрапорної буде меньше,гадаю,що й Еліні легше буде ,хоча б ментально.
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+6
Андрій Заліщук
Круто, впевнено японка пре по сітці, але Еля має її зупинити, благо бита ще она кацапка за сьогодні, бо уже заколупали ці україно-болотні протистояння
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+5
Павло
Фігасє, яких суперниць японка по сітці пройшла...
Сподіваємось, в чвертьфіналі ці "чудєса" завершаться 
Ответить
+4
Alehandro
Аж цікаво шо там за Утідзіма така, що і Пегулу, і жабу, і здихлю пройшла...
Ответить
+4
Vitason
 Так,щось ця Утідзіма добре хренячить ,Світоліна повинна її тормознуть!! Потрібно Еля 
Ответить
+3
Saar
Москал..ка шлюха - в мордор!
Ответить
+1
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