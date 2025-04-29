Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

За выход в полуфинал украинка поборется против представительницы Японии Моюки Утидзимы (WTA 56), которая в четвертом раунде сенсационно одолела «нейтральную» Екатерину Александрову (WTA 22).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Моюка Утидзима (Япония) – Екатерина Александрова [21] – 6:4, 7:6 (7:5)

Утидзима впервые провела очное противостояние против Александровой.

23-летняя Моюка в Мадриде также переиграла Робин Монтгомери, Онс Жабер и Джессику Пегулу.

Свитолина и Утидзима ранее играли между собой только один раз. В 1/32 финала Олимпийских игр 2024 в Париже украинка добыла победу со счетом 6:2, 6:1.

Утидзима в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале на уровне Тура и впервые на тысячниках. Далее стадии 1/4 финала на соревнованиях категории WTA она ни разу не проходила.