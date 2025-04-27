Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Джессика Пегула неожиданно проиграла Моюке Утидзиме в 3-м раунде тысячника в Испании
Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/16 финала американка в двух сетах сенсационно проиграла Моюке Утидзиме (Япония, WTA 56) за 1 час и 20 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала
Джессика Пегула (США) [3] – Моюка Утидзима (Япония) – 3:6, 2:6
Пегула впервые сыграла против Утидзимы.
Моюка за выход в четвертьфинал поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Дарьи Касаткиной.
После трофея на пятисотнике в Чарльстоне Пегула вылетела со второго турнира подряд во втором раунде. На прошлой неделе она уступила Александровой в 1/8 финала соревнований WTA 500 в Штутгарте.
Моюка впервые в карьере выиграла у теннисистки из топ-5. Кроме того, до встречи с Пегулой у японки не было ни одной победы против соперницы из первой двадцатки.
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