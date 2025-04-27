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WTA
27 апреля 2025, 18:52 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
1291
0

Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида

Джессика Пегула неожиданно проиграла Моюке Утидзиме в 3-м раунде тысячника в Испании

27 апреля 2025, 18:52 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
1291
0
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/16 финала американка в двух сетах сенсационно проиграла Моюке Утидзиме (Япония, WTA 56) за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [3] – Моюка Утидзима (Япония) – 3:6, 2:6

Пегула впервые сыграла против Утидзимы.

Моюка за выход в четвертьфинал поборется либо против Екатерины Александровой, либо против Дарьи Касаткиной.

После трофея на пятисотнике в Чарльстоне Пегула вылетела со второго турнира подряд во втором раунде. На прошлой неделе она уступила Александровой в 1/8 финала соревнований WTA 500 в Штутгарте.

Моюка впервые в карьере выиграла у теннисистки из топ-5. Кроме того, до встречи с Пегулой у японки не было ни одной победы против соперницы из первой двадцатки.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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