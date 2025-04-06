Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне
Джессика переиграла Софию Кенин за 1.5 часа в финале пятисотника в США
Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) завоевала трофей на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В финале американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 44) за 1 час и 27 минут.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал
Джессика Пегула (США) [1] – София Кенин (США) – 6:3, 7:5
Во второй партии Пегула уступала 1:5, но взяла шесть геймов подряд, отыграла три сетбола и закрыла за собой поединок.
Это была шестая встреча соперниц. Джессика выиграла четвертое очное противостояние.
Пегула выиграла второй трофей в 2025 году. В начале марта она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 250 в Остине. Всего для Джесси это уже восьмой титул в карьере.
Путь Пегулы к титул в Чарльстоне:
- 1/16 финала: Джессика Пегула [1] – Ирина Шиманович [Q] – 6:0, 6:3
- 1/8 финала: Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2
- 1/4 финала: 1:6, 6:3, 6:0 Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинз [7] –
- 1/2 финала: 6:2, 2:6, 7:5 Джессика Пегула [1] – Екатерина Александрова [9] –
- Финал: Джессика Пегула [1] – София Кенин – 6:3, 7:5
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