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  4. Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне
WTA
06 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:29
423
2

Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне

Джессика переиграла Софию Кенин за 1.5 часа в финале пятисотника в США

06 апреля 2025, 23:10 | Обновлено 06 апреля 2025, 23:29
423
2
Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) завоевала трофей на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В финале американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 44) за 1 час и 27 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – София Кенин (США) – 6:3, 7:5

Во второй партии Пегула уступала 1:5, но взяла шесть геймов подряд, отыграла три сетбола и закрыла за собой поединок.

Это была шестая встреча соперниц. Джессика выиграла четвертое очное противостояние.

Пегула выиграла второй трофей в 2025 году. В начале марта она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 250 в Остине. Всего для Джесси это уже восьмой титул в карьере.

Путь Пегулы к титул в Чарльстоне:

  • 1/16 финала: Джессика Пегула [1] – Ирина Шиманович [Q] – 6:0, 6:3
  • 1/8 финала: Джессика Пегула [1] – Айла Томлянович – 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинз [7] – 1:6, 6:3, 6:0
  • 1/2 финала: Джессика Пегула [1] – Екатерина Александрова [9] – 6:2, 2:6, 7:5
  • Финал: Джессика Пегула [1] – София Кенин – 6:3, 7:5
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Джессика Пегула София Кенин WTA Чарльстон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
А ми на наших нарікаємо, що на сет, на матч подати не можуть. Чим американки краще?
1 сет - 2:0, 2:3, 6:3;
2 сет: 1:1, 1:5, 7:5.
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+1
apepa
Моя ты девочка! Я навеки твой фанат!!!
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0
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