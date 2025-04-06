Пегула отыгралась с 1:5 во втором сете и завоевала трофей в Чарльстоне

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) завоевала трофей на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.

В финале американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Софию Кенин (WTA 44) за 1 час и 27 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула (США) [1] – София Кенин (США) – 6:3, 7:5

Во второй партии Пегула уступала 1:5, но взяла шесть геймов подряд, отыграла три сетбола и закрыла за собой поединок.

Это была шестая встреча соперниц. Джессика выиграла четвертое очное противостояние.

Пегула выиграла второй трофей в 2025 году. В начале марта она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 250 в Остине. Всего для Джесси это уже восьмой титул в карьере.

Путь Пегулы к титул в Чарльстоне: