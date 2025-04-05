Пегула и Александрова в трех сетах определили первую финалистку Чарльстона

Четвертая ракетка мира Джесика Пегула (США) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Екатерину Александрову (WTA 26) за 2 часа и 20 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Екатерина Александрова [9] – 6:2, 2:6, 7:5

В третьей партии Джессика отыгралась со счета 2:4.

В решающем поединке Пегула сыграет либо с Амандой Анисимовой, либо с Софией Кенин.

Джессика вышла в 18-й финал в карьере и четвертый в 2025 году. В Аделаиде и Майами она не сумела завоевать трофей, а в Остине стала чемпионкой.

Помимо Александровой, Джессика в Чарльстоне также прошла Ирину Шиманович, Айлу Томлянович и Даниэль Коллинз.