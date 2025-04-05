Пегула и Александрова в трех сетах определили первую финалистку Чарльстона
Джессика дожала «нейтралку», отыгравшись с 2:4 в решающей партии
Четвертая ракетка мира Джесика Пегула (США) вышла в финал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
В полуфинале американка в трех сетах переиграла «нейтральную» теннисистку Екатерину Александрову (WTA 26) за 2 часа и 20 минут.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/2 финала
Джессика Пегула (США) [1] – Екатерина Александрова [9] – 6:2, 2:6, 7:5
В третьей партии Джессика отыгралась со счета 2:4.
В решающем поединке Пегула сыграет либо с Амандой Анисимовой, либо с Софией Кенин.
Джессика вышла в 18-й финал в карьере и четвертый в 2025 году. В Аделаиде и Майами она не сумела завоевать трофей, а в Остине стала чемпионкой.
Помимо Александровой, Джессика в Чарльстоне также прошла Ирину Шиманович, Айлу Томлянович и Даниэль Коллинз.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный английский футболист выбрал Месси
Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Якуб Меншик не сыграют в Монако