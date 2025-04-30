30 апреля, свою встречу в четвертьфинале турнира в Мадриде проведут Элина Свитолина (WTA 17) и Моюка Утидзима (WTA 56).

Начало матча запланировано на 17:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Весь этот сезон украинская спортсменка выглядела солидно, без провалов, проигрывала соперницам высокого уровня. На первом же грунтовом турнире в Руане Свитолина сразу взяла титул, а теперь в Мадриде дошла уже до четвертьфинала. Серия побед на грунте, уже достигла восьми матчей на уровне Тура.

В Мадриде Элина пока не отдала ни одной партии, начала с победы над британкой Сонай Картал – 6:3, 6:1. Далее были более известные соперницы, Рыбакину удалось обыграть 6:3, 6:4, с идентичным счетом украинка разобралась и с гречанкой Марией Саккари.

Если заглянуть вперед, в полуфинале может образоваться украинское дерби Свитолина – Костюк, но Элина должна выиграть этот матч, а Марта обыграть первую ракетку мира Арину Соболенко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Моюка Утидзима

Если брать по рейтингу, Утидзима середняк мирового тенниса, сейчас спортсменке 23 года. Больших успехов в этом сезоне у теннисистки не было, хотя в прошлом году она выиграла 5 турниров ITF, из них три 100-тысячника на грунте.

Мадридский турнир спортсменка начала с тяжелой победы над американкой Монтгомери – 1:6, 6:4, 6:3. Далее удалось пройти Онс Жабер из Туниса – 4:6, 6:3, 6:4. Первую серьезную сенсацию японка создала в третьем круге, когда уверенно справилась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой – 6:3, 6:2. Неожиданным стал успех и в последней встрече против «нейтралки» Екатерины Александровой – 6:4, 7:6.

Интересно, что тренером по физической подготовке спортсменки украинец Денис Ващук, возможно, он сможет что-то подсказать при подготовке против Свитолиной. Результат на японку точно не будет давить, она и так стала открытием турнира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Моюка Утидзима

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в прошлом году на парижской Олимпиаде, в первом круге. В том матче Свитолина уверенно выиграла чуть больше, чем за час – 6:2, 6:1.

Прогноз

Если учитывать статус турнира и позднюю стадию, Свитолиной досталась «сладкая» соперница. Учитывая путь японки на этом турнире, ее точно стоит опасаться, сыграть максимально осторожно, ведь Утидзима точно накажет за недооценку.

Украинка большой фаворит этой пары, но я жду сложного матча. Поставлю здесь на тотал больше 19,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua Элина Свитолина Моюка Утидзима Тотал геймів більше 19.5 1.86 Сделать ставку

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