Капитан сборной пояснил, почему первый номер Украины не приехал на матч КД

Капитан сборной Украины Орест Терещук прокомментировал отсутствие первой ракетки страны Виталия Сачко на матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики, а также высказался об игроках команды и поделился ожиданиями от встреч:

«Почему не приехал Сачко? Его приглашали на матч, но его тут нет. Я в этом участия не принимал, у нас разделены функции, и я отвечаю только за спортивную часть. Посмотрим, как будет на следующих играх. У нас хорошие отношения и он был в команде на последних матчах. Там по разному складывались результаты – они были негативными, так как мы проиграли три последних поединка. Сейчас его в команде нет, а дальше – будет видно.

Состояние игроков? Условия здесь очень хорошие. Все ребята тренируются в очень хорошем настроении. Если говорить по персоналиям, то трое из четырех – это Саша [Овчаренко], Влад [Орлов] и Слава [Белинский] – приехали в хорошей форме, с хорошими результатами. Алексей [Крутых] – восстанавливается после травмы, сыграл только один турнир и конечно еще не набрал оптимальные физические кондиции и ментально соответственно также не в лучшем состоянии. Но эта неделя и этот тренировочный сбор обычно имеют большее влияние на игроков, чем обычная тренировочная неделя, и я надеюсь, что даже если он не будет принимать участия в матчах, хотя окончательное решение еще не принято, то хотя бы он отсюда уедет более сильным, чем приехал сюда.

Игровой корт качественный, но видимо были какие-то доработки, потому что верхний слой, его только подсыпали и он еще очень рыхлый и ощущение, что слишком много крошки. Но работники постоянно подравнивают и утрамбовывают и он становится с каждым днем лучше. Плюс, на нем много тренируются и это также помогает его улучшению.

Белинский? Вячеслав абсолютно готов к статусу первого номера сборной. Он всю свою карьеру, во всех юниорских сборных был лидером, показывал себя очень хорошо и в результативности, и в лидерских качествах. Так что он абсолютно в своей стихии.

Игроки сборной Доминиканы? Первый номер у них серьезный игрок. У него был высокий рейтинг и даже сейчас среди двух команд он самый рейтинговый (Роберто Сид Саберви – АТР 337). Он играет в агрессивный теннис, достаточно высокого роста. На первый взгляд, все очень просто – если давать ему играть, если он будет атаковать с удобных мячей, то с ним будет тяжело. Если же его заставить больше играть в движении, больше в высоких точках, давать ему углы, то он будет менее стабильным. Здесь и корт и мячи дают возможность замедлить темп и дать высоту, так что, план и понимание как играть есть, но реализовать его конечно сложнее, чем просто сказать.

Второй номер – Петер Бертран (АТР 655), он играет более плоскими ударами и соответственно его тоже нужно, как говорят ребята, «разматывать», топ-спинами в движении. Его наверное нужно будет наоборот больше поддавливать, чтобы он был постоянно в цейтноте, чтобы принимал какие-то максимально невзвешенные решения и был под давлением».