Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан сборной пояснил, почему первый номер Украины не приехал на матч КД
Кубок Дэвиса
11 сентября 2025, 13:26 |
262
0

Орест Терещук прокомментировал отсутствие Виталия Сачко и высказался о игроках команды

ФТУ. Орест Терещук

Капитан сборной Украины Орест Терещук прокомментировал отсутствие первой ракетки страны Виталия Сачко на матчевом противостоянии Кубка Дэвиса против команды Доминиканской Республики, а также высказался об игроках команды и поделился ожиданиями от встреч:

«Почему не приехал Сачко? Его приглашали на матч, но его тут нет. Я в этом участия не принимал, у нас разделены функции, и я отвечаю только за спортивную часть. Посмотрим, как будет на следующих играх. У нас хорошие отношения и он был в команде на последних матчах. Там по разному складывались результаты – они были негативными, так как мы проиграли три последних поединка. Сейчас его в команде нет, а дальше – будет видно.

Состояние игроков? Условия здесь очень хорошие. Все ребята тренируются в очень хорошем настроении. Если говорить по персоналиям, то трое из четырех – это Саша [Овчаренко], Влад [Орлов] и Слава [Белинский] – приехали в хорошей форме, с хорошими результатами. Алексей [Крутых] – восстанавливается после травмы, сыграл только один турнир и конечно еще не набрал оптимальные физические кондиции и ментально соответственно также не в лучшем состоянии. Но эта неделя и этот тренировочный сбор обычно имеют большее влияние на игроков, чем обычная тренировочная неделя, и я надеюсь, что даже если он не будет принимать участия в матчах, хотя окончательное решение еще не принято, то хотя бы он отсюда уедет более сильным, чем приехал сюда.

Игровой корт качественный, но видимо были какие-то доработки, потому что верхний слой, его только подсыпали и он еще очень рыхлый и ощущение, что слишком много крошки. Но работники постоянно подравнивают и утрамбовывают и он становится с каждым днем лучше. Плюс, на нем много тренируются и это также помогает его улучшению.

Белинский? Вячеслав абсолютно готов к статусу первого номера сборной. Он всю свою карьеру, во всех юниорских сборных был лидером, показывал себя очень хорошо и в результативности, и в лидерских качествах. Так что он абсолютно в своей стихии.

Игроки сборной Доминиканы? Первый номер у них серьезный игрок. У него был высокий рейтинг и даже сейчас среди двух команд он самый рейтинговый (Роберто Сид Саберви – АТР 337). Он играет в агрессивный теннис, достаточно высокого роста. На первый взгляд, все очень просто – если давать ему играть, если он будет атаковать с удобных мячей, то с ним будет тяжело. Если же его заставить больше играть в движении, больше в высоких точках, давать ему углы, то он будет менее стабильным. Здесь и корт и мячи дают возможность замедлить темп и дать высоту, так что, план и понимание как играть есть, но реализовать его конечно сложнее, чем просто сказать.

Второй номер – Петер Бертран (АТР 655), он играет более плоскими ударами и соответственно его тоже нужно, как говорят ребята, «разматывать», топ-спинами в движении. Его наверное нужно будет наоборот больше поддавливать, чтобы он был постоянно в цейтноте, чтобы принимал какие-то максимально невзвешенные решения и был под давлением».

По теме:
ТЕРЕЩУК: «Жеребьевка? Овчаренко по состоянию здоровья мало тренировался»
Состоялась жеребьевка противостояния Кубка Дэвиса Украина – Доминикана
ФОТО. Сборная Украины готовится к матчу с Доминиканой в Кубке Дэвиса
Орест Терещук сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Виталий Сачко Вячеслав Белинский Владислав Орлов Алексей Крутых Александр Овчаренко Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
