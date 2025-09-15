Украинский тренер разнес Лупашко: «Вообще ни о чем»

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике руководство львовских «Карпат» за назначение Владислава Лупашко на должность главного тренера клуба.

«Теперь переходим в Карпаты. Мне кажется, что тренерский штаб Лупашко не дотягивает до поставленных задач клубу. Для этого нужно много опыта, чтобы работать с иностранцами.

Заявленные цели в игре и тактике это очень амбициозно, но ничем не подкреплено. Звучат только заявления, а игры нет. Карпаты с Лупашком повторили то же, что и Полесье с Ашуром. Только у Лупашко был один сезон в Ингульце, а у Ашуры вообще не было опыта. Полсезона в умирающем Днепре-1 U-19 – это вообще ни о чем», – сказал Федорчук.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 4 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.