Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 16:31 |
Украинский тренер разнес Лупашко: «Вообще ни о чем»

Олег Федорчук не понимает руководство «Карпат»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике руководство львовских «Карпат» за назначение Владислава Лупашко на должность главного тренера клуба.

«Теперь переходим в Карпаты. Мне кажется, что тренерский штаб Лупашко не дотягивает до поставленных задач клубу. Для этого нужно много опыта, чтобы работать с иностранцами.

Заявленные цели в игре и тактике это очень амбициозно, но ничем не подкреплено. Звучат только заявления, а игры нет. Карпаты с Лупашком повторили то же, что и Полесье с Ашуром. Только у Лупашко был один сезон в Ингульце, а у Ашуры вообще не было опыта. Полсезона в умирающем Днепре-1 U-19 – это вообще ни о чем», – сказал Федорчук.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 4 зачетных пункта после 4 сыгранных матчей.

Олег Федорчук Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
