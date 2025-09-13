Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Дания шокировала». Игрок сборной Украины – о выходе из группы Евролиги
Пляжный футбол
13 сентября 2025, 12:15 | Обновлено 13 сентября 2025, 13:02
«Дания шокировала». Игрок сборной Украины – о выходе из группы Евролиги

Эксклюзивное интервью украинского футболиста Андрея Потапова для Sport.ua

«Дания шокировала». Игрок сборной Украины – о выходе из группы Евролиги
Андрей Потапов (слева)

Последний тур группового этапа Суперфинала Европы по пляжному футболу заставил украинских болельщиков грызть ногти и тревожно дышать в течение игрового дня.

Украинская команда в третьем туре устроила голевой поединок с Данией: то проигрывала, то догоняла соперника. «Сине-желтым» нужна была только победа, однако соперник сопротивлялся и помешал заработать три очка. Матч дошел до овертайма, а затем и до серии пенальти. Только в послематчевых ударах украинская команда смогла одержать победу и добавить один пункт в свой актив (6:6, по пенальти – 6:5).

Судьба сборной Украины также зависела от параллельного матча Испании со Швейцарией, поэтому внимание украинцев было приковано к соперникам по группе. Сборная Испании продемонстрировала свой уровень и сделала подарок Украине, разгромив швейцарцев (10:4) и выбросив их из Суперфинала.

В полуфинале, который состоится 13 сентября, украинская команда встретится с хозяином Суперфинала 2025 – Италией.

После поединка третьего тура игрок сборной Украины по пляжному футболу Андрей Потапов эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о непростой дуэли с Данией, эмоциях команды, ударах с 11-ти метров и будущем сопернике в следующем раунде.

– Датчане на бумаге были аутсайдерами группы. Ожидали ли вы такого сложного матча?

– Честно говоря, да. Мы их разобрали и действительно видели команду с топ-тренером. Он придал им стиль, поставил игру, и было очень сложно. У них есть три исполнителя: топ-вратарь будущего, который сейчас показывает топ-матчи, и ещё два игрока, с которыми было очень тяжело играть. Мы перестраивались на разные схемы защиты и атаки, но они создали слишком много проблем. Эти 3-4 человека действительно доставили нам головную боль. Мы не ожидали, что счёт будет таким: прошло всего 5-6 минут, а мы уже уступали 0:2.

– В Дании было ощущение, что у них контролируемый мяч. Чётко разыгрывались комбинации, всё слаженно. Своим стилем игры они шокировали вас в начале?

– Непосредственно да. Когда вратарь хорошо играет ногами, он постоянно подключается – и это было для нас очень тяжело, особенно когда происходили перемещения их двух столпов, которые начинали игру в формате 4 в 1. Потом мы перестроились на схему, где встречали вратаря очень высоко, и это уже дало свои плоды.

Но скажу как есть: мы не ожидали такого начала, не думали, что будет настолько качественная игра со стороны Дании. И второй момент: для них этот матч ничего не решал, поэтому они играли спокойно, без давления. А для нас результат был крайне важен. То есть кое-что пошло не по сценарию, но в итоге мы выиграли по пенальти. Принимаем этот результат таким, какой он есть.

– Был определённый период, когда в ваших глазах появлялось недоверие к такой стартовой игре. Как вам удалось переломить ход событий, ведь казалось, что руки опускаются?

– Честно, я не увидел у ребят при счёте 0:2, что всё, мы бросили белое полотенце и готовы завершать игру. Нет, мы подсказывали друг другу, мотивировали, кричали друг на друга. С положительной стороны, тренеры нам помогали и говорили: «Не останавливайтесь, ребята, мы работаем, и нам нужно добиться результата». Результат – это победа. То есть ощущения, что мы уже проиграли этот матч, не было. Конечно, некоторые моменты на поле не получались, физически было тяжело, но ребята молодцы – выдержали морально и вернулись в игру. Потом счёт стал 1:3, далее 2:3. Мы вырвались вперёд и уже при 6:4 думали, что закроем матч, но снова пропустили голы буквально за тридцать секунд. Да, можно сказать, Дания немного шокировала именно реализацией моментов.

– Перед третьим туром была довольно тяжёлая игра с испанцами, можно сказать, боевая. По твоему мнению, повлиял ли матч с испанцами на вашу физическую готовность к игре с Данией?

– Думаю, да. Предыдущая игра повлияла, потому что в каждом матче мы выкладываемся на максимум. С испанцами тоже было 0:2. Мы физически подсели, но где-то нашли силы, где-то повезло, и начали бороться до последнего. То есть сил мы не потратили слишком много, но физическая нагрузка была огромная. Они держали темп, постоянно контролировали матч, постоянно перемещались. Можно сказать, что испанцы играют в футзал, но на песке.

– Какова была реакция тренера и штаба после игры с Данией? Были ли они удивлены вашим выступлением?

– Главное, что мы победили. Мы выиграли, а дальше уже следили за соперниками, потому что зависели от результата матча Испании. Даже если бы мы обыграли Данию в основное время, всё равно ждали, как сыграют Швейцария и Испания. Были мысли, что, возможно, Испания как-то договорится со Швейцарией. Но это лишь догадки, ситуация была как ребус.

Реакция тренеров была адекватной, нормальной. Они поддержали нас в наших ошибках, которые возникли из-за огромной физической нагрузки. К такому турниру нужно готовиться два-три месяца, а у нас было всего две недели после паузы. Чемпионат идёт, и мы готовимся параллельно. Времени было очень мало.

Была только поддержка, никакой критики. Всё было правильно настроено. Я благодарен ребятам, что они вышли как настоящие бойцы. Мы проигрывали 0:2. Да, такое бывает, но мы нашли силы и боролись до последнего тайма. В итоге выиграли этот матч по пенальти. Но это для нас позитивный результат. Мы вышли в топ-4, и это прекрасно для нас.

– Перейдём к твоему голу. В момент взятия ворот – ты ожидал, что соперник потеряет мяч?

– Он пошёл в обыгрыш, и я это уже предвидел. В конце первого тайма он начал подключаться, а во втором я уже ожидал, что что-то подобное произойдёт. Он начал играться, пытался обыграть меня. Я чувствовал, что рано или поздно он ошибётся.

Этот гол для меня очень важен, так как два предыдущих матча я начал неудачно. В первой игре со Швейцарией тоже было тяжело, и этот мяч меня действительно обрадовал. Обычно я не праздную голы, но этому я радовался. Это было важно для меня. Настоящий подъём.

– Был эпизод, когда ты влетел во вратаря соперников. Это была попытка сбить его с ритма или случайность?

– Скажу так, да, это в основном первый момент. Я немного, можно сказать, перестроился: сначала сместился немного влево, а потом побежал в вратаря – и мои действия получились такими. Потом ещё капитан подбежал, схватил меня за футболку, а я всегда эмоциональный. Думаю, если бы это случилось в чемпионате Киева, то была бы красная карточка. Но я понимал, что здесь покажут жёлтую, а он будет провоцировать, ведь оставалось всего две минуты. Это был фол. Я сделал неверное движение просто для того, чтобы они не начали атаку, так как времени почти не оставалось. Это скорее урок на будущее – так делать не надо. Особенно в последние минуты. Для меня это будет хороший опыт.

– Нам удалось обыграть Данию в серии пенальти, хотя начали с нереализованного удара. Можно ли сказать, что героем пенальти стал Андрей Неруш?

– Да, да, Васильевич прочитал соперника. Он человек, который уже сыграл очень много. Последний пенальти – когда он как будто падает в левый угол и одновременно поднимает руку – это чистый опыт. Такими действиями он надул соперника. Он специально уже падал и просто поднял руку, спровоцировав соперника, это опыт. В игре с Данией и Саша Пославский, и Андрей Неруш забили очень важные голы. В серии пенальти – молодцы ребята, очень помогли нам.

– Твой удар с точки. Не было волнения? Просто показалось, что ты вложил все желание и злость в удар?

– Ещё раз повторюсь: у меня не получились две игры, я был очень зол на себя. Николай Петрович Костенко, главный тренер, поддерживал меня. Он эмоционально говорил: «Андрей, Андрей, всё у тебя получится, давай-давай». Некоторые пенальти в Киеве, когда мы играли в чемпионате Украины и города, пробивал щёчкой – иногда забивал, иногда нет. С Данией здесь была полная ответственность, мне просто хотелось разорвать эти ворота и всё. Главное – не подвести команду. Этот второй гол с пенальти засчитывается, и для меня это настоящий подъём. Перед полуфиналом настроение очень позитивное, и для меня это крайне важно.

– Во время трансляции были слышны крики украинских фанатов. Чувствовалась ли полная поддержка зрителей?

– Да, по поводу фанатов – очень много наших болельщиков сейчас в Виареджио. Они нам невероятно помогают. Ещё наши девушки, которые параллельно играют с нами, тоже поддерживают, и мы ходим на их игры, заряжаем их эмоциями. Мы живём как одна большая семья, поддерживаем друг друга.

Честно, сколько уже лет ездим вместе – это очень здорово. Когда трибуны заполнены, когда нас поддерживают, когда сине-жёлтые флаги на арене – это невероятное ощущение. Хочется выходить и бороться до последнего, привезти награды, доказать, что наша поездка не была напрасной. Показать людям, что мы приехали не просто на пляж, а за результатом, за борьбой. И доказать, что Украина сейчас действительно на топ-уровне.

– Матч с Данией пропустил Ярмак из-за перебора жёлтых карточек. Мог бы Денис помочь в такой игре?

– Да, сразу после матча я подошёл к Денису и говорю: «Денис, сегодня ты бы показал класс благодаря умению бороться, поднимать мяч и бить через себя». Думаю, что свои два гола в этом матче он бы забил – нам бы было гораздо проще играть, и мы бы не довели игру до такого счёта.

Действительно, Денис – молодой, он несёт энергетику, для дебюта он показал себя очень уверенно, без переживаний. Молодец. Мы его поддерживаем, и я уверен, что он вырастет отличным футболистом. Я вижу за ним большое будущее, именно в сборной по пляжному футболу.

– Далее предстоит игра с Италией? Какие твои ожидания и благодаря чему вы хотите обыграть итальянцев?

– На данный момент я вижу по турниру, что у них очень высокий уровень игроков, большой уровень мастерства и физической выносливости. С таким соперником нужно выходить и бороться за каждый клочок песка, держать себя в концентрации. До последнего момента нужно выходить и сражаться, не играть в какой-то открытый красивый футбол. Нужно выйти и бороться, потому что итальянцы за каждый мяч цепляются. Я считаю, что первостепенно будет то, кто будет бороться и не уступать – эти игроки пойдут дальше и смогут завоевать медали высшего уровня.

– Хочется немного поговорить о наших девушках, которые тоже вышли из группы. Как думаешь, они способны побороться за медали Евролиги?

– Думаю, да. Смотрю непосредственно на уровень девушек – он очень высок. Особенно впечатляет их физическая выносливость. И я вижу, что они действительно заряжены: приехала топ-команда, все топ-игроки, и они настроены только на победу.

Игра с Испанией показала их высокий уровень. Да, мы забили первыми, потом три пустили, и счёт 2:4 выглядит негативно, но на самом деле этот матч был больше тренировочным. Девушки уверенно накрыли Италию. По матчу, который я наблюдал вживую, они были сильнее, на голову опережали соперниц.

Я убеждён, что они достойны финала. Мы будем за них переживать, болеть и держать кулаки. Желаю им только победы и первого места.

– Сообщалось, что Клипаченко получила травму, точнее сотрясение мозга. Сейчас всё в порядке с Анастасией?

– Да, да, да, мы как раз выходили со стадиона. С Настей всё хорошо. Она получила сильный удар, но молодец – прикрыла ворота, мяч шёл в створ, и она не отстранилась, приняла его на себя. С испанками уже играла. Настраивается только на победу, идёт вперёд. Главное, чтобы женская команда Украины не потеряла своего лидера. Действительно, Настя – лидер на поле.

Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
Игрок сборной Украины: «Матч против Италии? Надо выйти и сражаться»
Португалия – Украина. Полуфинал женской Евролиги по пляжному футболу. LIVE
