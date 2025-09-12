Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге

Женская национальная сборная Украины по пляжному футболу готовится к матчу второго тура группового этапа Суперфинала Евролиги, где подопечные Юрия Клименко сыграют против Испании.

Как стало известно Sport.ua, у сине-желтых есть кадровые потери перед заключительным матчем против группового этапа против Испании. Игру рискует пропустить универсал национальной команды Анастасия Клипаченко.

В матче первого тура группового этапа девушки Юрия Клименко выиграли матч у национальной сборной Италии (4:2), но травму головы получила Клипаченко, спасши ворота от гола. Сама Анастасия призналась, что плохо чувствовала себя после игры и подозрения на сотрясение мозга.

Матч Испания – Украина состоится в пятницу, 12 сентября. Стартовый свисток раздастся в 17:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна видео-трансляция поединка.