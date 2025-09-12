Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге
Пляжный футбол
12 сентября 2025, 15:43 |
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге

У Анастасии Клипаченко есть подозрение на сотрясение мозга

12 сентября 2025, 15:43 |
Звезда сборной Украины рискует пропустить матч против Испании в Евролиге
АПФУ. Анастасия Клипаченко

Женская национальная сборная Украины по пляжному футболу готовится к матчу второго тура группового этапа Суперфинала Евролиги, где подопечные Юрия Клименко сыграют против Испании.

Как стало известно Sport.ua, у сине-желтых есть кадровые потери перед заключительным матчем против группового этапа против Испании. Игру рискует пропустить универсал национальной команды Анастасия Клипаченко.

В матче первого тура группового этапа девушки Юрия Клименко выиграли матч у национальной сборной Италии (4:2), но травму головы получила Клипаченко, спасши ворота от гола. Сама Анастасия призналась, что плохо чувствовала себя после игры и подозрения на сотрясение мозга.

Матч Испания – Украина состоится в пятницу, 12 сентября. Стартовый свисток раздастся в 17:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна видео-трансляция поединка.

По теме:
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Украина – Дания. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Андрей ПАШКО: «Мы настроены только на победу»
Анастасия Клипаченко женская сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Испании по пляжному футболу Испания - Украина Евролига по пляжному футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
