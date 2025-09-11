Соболева с напарницей в борьбе проиграли матч первым сеяным в Любляне

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка и ее напарница Амарисса Тот (Венгрия) в трех сетах проиграли первому сеяному тандему Мириам Шкох (Чехия) / Симона Вальтерт (Швейцария) за 1 час и 19 минут.

WTA 125 Любляна. Пары. Грунт, 1/8 финала

Мириам Шкох (Чехия) / Симона Вальтерт (Швейцария) [1] – Анастасия Соболева (Украина) / Амарисса Тот (Венгрия) – 6:1, 4:6, [10:7]

Соболева и Тот провели второй совместный турнир. В марте они добрались до второго круга на 75-тысячнике в Венгрии.

Шкох и Вальтерт в четвертьфинале поборются против дуэта Сильвия Аброзио / Аврора Зантедеши.

Анастасия 11 сентября также проиграла матч и в одиночном разряде – в 1/8 финала она уступила Ханне Вандевинкель.