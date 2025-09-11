Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соболева с напарницей в борьбе проиграли матч первым сеяным в Любляне
WTA
Соболева с напарницей в борьбе проиграли матч первым сеяным в Любляне

Анастасия и Амарисса Тот в трех сетах уступили дуэту Шкох / Вальтерт

Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка и ее напарница Амарисса Тот (Венгрия) в трех сетах проиграли первому сеяному тандему Мириам Шкох (Чехия) / Симона Вальтерт (Швейцария) за 1 час и 19 минут.

WTA 125 Любляна. Пары. Грунт, 1/8 финала

Мириам Шкох (Чехия) / Симона Вальтерт (Швейцария) [1] – Анастасия Соболева (Украина) / Амарисса Тот (Венгрия) – 6:1, 4:6, [10:7]

Соболева и Тот провели второй совместный турнир. В марте они добрались до второго круга на 75-тысячнике в Венгрии.

Шкох и Вальтерт в четвертьфинале поборются против дуэта Сильвия Аброзио / Аврора Зантедеши.

Анастасия 11 сентября также проиграла матч и в одиночном разряде – в 1/8 финала она уступила Ханне Вандевинкель.

Амарисса Тот Анастасия Соболева Симона Вальтерт WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
