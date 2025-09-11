Килиан МБАППЕ: «Ты никогда не будешь королем»

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своем окружении:

– Есть ли у Мбаппе поклонники вокруг него?

– Нет, нет. Ты никогда не будешь королем. Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал себя королем. Чтобы мне давали волю. Чтобы мне на все говорили «да». Когда нужно сказать «нет», нужно сказать «нет»... Мои родственники чаще говорят «нет», чем «да» (смеется). Меня всегда удивляет, когда они говорят «да».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сорвал для «Реала» стомиллионный трансфер футболиста.