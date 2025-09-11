Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 сентября 2025, 01:13
Килиан МБАППЕ: «Ты никогда не будешь королем»

Французский форвард рассказал о своем окружении

11 сентября 2025, 01:13
Килиан МБАППЕ: «Ты никогда не будешь королем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своем окружении:

– Есть ли у Мбаппе поклонники вокруг него?

– Нет, нет. Ты никогда не будешь королем. Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал себя королем. Чтобы мне давали волю. Чтобы мне на все говорили «да». Когда нужно сказать «нет», нужно сказать «нет»... Мои родственники чаще говорят «нет», чем «да» (смеется). Меня всегда удивляет, когда они говорят «да».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе сорвал для «Реала» стомиллионный трансфер футболиста.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
