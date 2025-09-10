Мбаппе сорвал для Реала стомиллионный трансфер футболиста

Мадридский «Реал» был готов прошлым летом продать звездного футболиста за 100 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, «королевский клуб» серьезно рассматривал трансфер Родриго из-за желания самого игрока покинуть клуб. Однако лидеры атаки «бланкос» Мбаппе и Винисиус Жуниор уговорили Родриго не уходить этим летом – в итоге бразилец решил продолжить работать с Хаби Алонсо.

В этом сезоне Родриго провел только два матча – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.