Мбаппе сорвал для Реала стомиллионный трансфер футболиста
Килиан вместе с Винисиусом уговорили остаться Родриго
Мадридский «Реал» был готов прошлым летом продать звездного футболиста за 100 миллионов евро.
По информации испанских СМИ, «королевский клуб» серьезно рассматривал трансфер Родриго из-за желания самого игрока покинуть клуб. Однако лидеры атаки «бланкос» Мбаппе и Винисиус Жуниор уговорили Родриго не уходить этим летом – в итоге бразилец решил продолжить работать с Хаби Алонсо.
В этом сезоне Родриго провел только два матча – без результативных действий.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
