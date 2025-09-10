Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе сорвал для Реала стомиллионный трансфер футболиста
Испания
10 сентября 2025, 00:39
Мбаппе сорвал для Реала стомиллионный трансфер футболиста

Килиан вместе с Винисиусом уговорили остаться Родриго

Мбаппе сорвал для Реала стомиллионный трансфер футболиста
Getty Images/Global Images Украина. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» был готов прошлым летом продать звездного футболиста за 100 миллионов евро.

По информации испанских СМИ, «королевский клуб» серьезно рассматривал трансфер Родриго из-за желания самого игрока покинуть клуб. Однако лидеры атаки «бланкос» Мбаппе и Винисиус Жуниор уговорили Родриго не уходить этим летом – в итоге бразилец решил продолжить работать с Хаби Алонсо.

В этом сезоне Родриго провел только два матча – без результативных действий.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Родриго Гоес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
