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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 13:04 |
943
0

Стало известно, какой футболист Реала сильнее всего впечатлил Хаби Алонсо

Гонсало Гарсия претендует на место в стартовом составе после успешной игры на КЧМ

25 июня 2025, 13:04 |
943
0
Стало известно, какой футболист Реала сильнее всего впечатлил Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

Мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как были сыграны два тура Клубного чемпионата мира.

Накануне своего назначения новый тренер королевского клуба Хаби Алонсо провел разговор с президентом Флорентино Пересом и попросил усилить линию атаки новым игроком. Испанский специалист хотел создать дополнительную конкуренцию для француза Килиана Мбаппе.

Все изменилось после двух матчей на турнире в США – наставника «сливочных» впечатлил 21-летний Гонсало Гарсия. Талантливый испанец заменил в стартовом составе Мбаппе, который не может помочь команде из-за болезни.

Журналист Рубен Мартин сообщил, что Алонсо был восхищен уверенной игрой Гарсии и попросил руководство «Реала» прекратить работу на трансферном рынке и поиск нового нападающего.

Главный тренер полностью доволен прогрессом 21-летнего игрока и считает, что тот станет сильным конкурентом Мбаппе в новом сезоне. Стоит отметить, что Гонсало забил гол в ворота «Аль-Хиляля» (90 минут) и отдал результативную передачу в матче против «Пачуки» (45 минут).

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Хаби Алонсо Гонсало Гарсия трансферы Килиан Мбаппе
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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