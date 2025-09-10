Григорчук объяснил провал сборной Украины: «Должны брать быка за рога»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после провальной игры национальной сборной Украины против Азербайджана (1:1) в квалификации чемпионата мира.

– Вы долгое время работать в Азербайджане. Результат матча нашей сборной против тамошней национальной команды – большая неожиданность. Вам это тоже стало неожиданным?

– Я еще до матча говорил, что против Азербайджана будет сложно. Азербайджанский футбол – это серьезно. Мы, возможно, не очень хорошо знаем о нем, но то, что я почувствовал, работав там.... В той стране предпринимаются серьезные шаги для развития футбола.«Карабах» – флагман местного футбола, и то, что они уже во второй раз попадают в групповой этап Лиги чемпионов – это показатель.

До игры я размел, что мы являемся фаворитами! У нас есть ряд очень квалифицированных игроков, и они играют в топ-чемпионатах, но Азербайджан тоже имеет определенную силу. Мне бы хотелось, чтобы мы вообще лишили азербайджанцев надежды на любые положительные действия на поле, но не все удалось. Были моменты, где не все получалось, потому и результат получился именно таким. Мы понимаем, что этот результат для нас «не очень», но что делать? Мы должны его принять, проанализировать и двигаться дальше.

– После матча многие шутят, что азербайджанский футбол на подъеме. А в чем причина спада нашего футбола? Многие футболисты нашей сборной играют в топ-лигах.

– Я с вами согласен, что многие наши игроки играют за границей и играют на достаточно серьезном уровне. Это хотелось бы подчеркнуть. Конечно, мы понимаем, что чемпионат Украины сейчас не тот, который нам хотелось бы видеть, но я бы не говорил о спаде. Мне хотелось, чтобы наша национальная сборная была с другой философией: более уверенные, более агрессивные. Хотелось бы, чтобы наши игроки выходили на поле и видели эту победу над такой командой, как Азербайджан, например. Они должны играть в доминирующий футбол.

– Сергей Ребров долгое время работал в Европе и Азии. То есть, это тренер с европейским менталитетом, который должен привить ребятам этот менталитет победителей, но... В чем проблема? Что не выходит?

Такое слово...«европейский менталитет»... Так легко сказать его, но что оно означает. В Европе тоже команды играют по-разному. Не каждая европейская команда владеет менталитетом победителя. Я бы использовал скорее слово «прогрессивный». Мы должны ставить себе в пример команды, играющие в активный и доминирующий футбол.

– За счет чего Азербайджан не позволил нам продемонстрировать свои лучшие качества?

– В Азербайджане есть много футболистов, у которых правильное понимание футбола. Многие быстрые, умные и технически подкованные футболисты, но мы должны понимать, что мастерство игроков национальной сборной Украины куда выше, чем у игроков из Азербайджана. У Азербайджана было огромное желание и настойчивость. Результат – это стечение обстоятельств. Но чтобы мы не зависели от соперника, мы должны иметь свою сформированную модель игры. Все должно быть гораздо более агрессивно. С первой секунды берем быка за рога и скручиваем его. Не отпускаем! Не даем никакого шанса! На это есть потенциал, но в этом направлении должны доработать.

– Можете ли вы сказать, что это проблема тренерского штаба?

Именно по этой игре мне этого не хватало. Когда мы играем против команд, компактно действующих в обороне, то что нужно сделать? Первое – действовать агрессивно в целом. Мы должны контролировать мяч, а при его потере сразу идти в прессинг и отбирать, не давая сопернику даже шанса на атаки. В таких играх атакующие игроки должны обострять игру.

Несмотря на неудачный старт квалификации, у нас есть реальные шансы выйти на чемпионат мира 2026 года?

– Мы должны атаковать, доминировать и сминать соперника. Но сейчас, когда сложилась такая ситуация, мы просто должны думать о победе в каждом следующем матче. Еще ничего не потеряно, нужно просто выигрывать. Сейчас на первом месте должна стоять цель достижения результата любой ценой, – сказал Григорчук.