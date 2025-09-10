«Никаких проблем в этом нет». Судаков прокомментировал матч с Азербайджаном

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал матч квалификации чемпионата мира с Азербайджаном, в котором наша команда сыграла вничью со счетом 1:1:

– Обидная ничья. Что случилось сегодня, почему не победили?

– Сложно сказать, в принципе, имели достаточно моментов и побеждали 1:0, одна контратака, подача и игра рукой, пенальти. Не повезло в таких моментах и рефери поставил пенальти. Я не знаю что сказать еще, очень сложно анализировать эту игру сейчас. В принципе контролировали, не знаю, создавали моменты, но не смогли забить больше.

– Сегодня ты играл слева. тебе самому комфортно так играть или чувствовал, что мог бы дать больше в центре?

– Мне без разницы, я играл слева, но смещался в середину, там Зинченко поднимался выше, там еще Очеретько играл в центре, мы все втроем менялись, потому у нас есть взаимопонимание, никаких проблем в этом нет.

– После прилета в твой дом было сложно настроиться? В каком состоянии он сейчас, как твоя жена, ребенок?

– Конечно психологически тяжело, волнуешься, переживаешь за семью, сейчас жена с ребенком переехали к родителям. Дом, я думаю, вы видели на видео и фотографиях, там прилетело в 15-й этаж, в этот момент моя семья была на 9-м этаже, в принципе, на территории комплекса все в обломках, много машин пострадало, постоянно сыплются окна, вылетели окна у многих. Сложно что-то сказать.

– Чем удивила сегодня сборная Азербайджана? И поле очень не понравилось игрокам, сложно было играть на нем, ибо мы все видели, что оно была в катастрофическом состоянии

– Да, поле было очень тяжелое, очень плохое, но поле для всех одинаковое, потому об этом нет смысла что-то говорить. Сборная Азербайджана – хорошая, дисциплинированная команда, в обороне было несколько квалифицированных футболистов, которые могли создать какие-то моменты. А так ничего особенного в этой команде не увидел.

– Твой быстрый гол в начале второго тайма с паса Зубкова был очень нужен сборной, но все равно что-то пошло не так. Почему не удалось собраться?

– Как я уже сказал, контролировали игру, забили гол, все было хорошо на мяче, продолжали создавать моменты, хотели играть, одна такая обидна контратака, подача, момент, про который уже потом все забыли, рефери посмотрел VAR, назначил пенальти, так случается, я считаю, что это больше случайность, чем закономерность.

– Как настроение сейчас вообще внутри команды? Потому что дальше у нас просто нет шансов на ошибку, об этом сказал и Сергей Ребров, как игроки между собой говорят, потому что дальше у нас тяжелые соперники

– Все разочарованы. Понимали, что в этом матч должны были брать только 3 очка. Стремились к большему, не получилось. Будем делать анализ, в первую очередь каждый должен личный анализ своей игры в сборной и уже на следующий сбор приезжать с абсолютно другим настроем и качеством.

