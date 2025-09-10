Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 10:04
«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном

Голкипер сборной Украины дал комментарий после матча квалификации чемпионата мира

«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничью с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира:

– Обидная ничья сегодня. Твои впечатления и впечатления команды по игре, что у нас не получилось? Сегодня была игра не в нашу пользу

– Да какие могут быть впечатления, это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать в таких матчах, таких соперников, неважно что и как, если мы хотим выходить дальше, поэтому нужно каждому задуматься лично, индивидуально. Следующий сбор будет решающий, потому нужно думать о том, как мы собираемся выполнять задачу, если мы хотим чего-то.

– Что ты хочешь сказать болельщикам? Они вот пришли на трибуны и разговаривали с футболистами после матча

– Они как всегда лучшие, к ним нет никаких претензий, неважно где мы играем, всегда поддерживают, потому спасибо.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин был признан Львом матча Азербайджан – Украина.

Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу
