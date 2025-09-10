«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Голкипер сборной Украины дал комментарий после матча квалификации чемпионата мира
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничью с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира:
– Обидная ничья сегодня. Твои впечатления и впечатления команды по игре, что у нас не получилось? Сегодня была игра не в нашу пользу
– Да какие могут быть впечатления, это позор, я считаю. Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать в таких матчах, таких соперников, неважно что и как, если мы хотим выходить дальше, поэтому нужно каждому задуматься лично, индивидуально. Следующий сбор будет решающий, потому нужно думать о том, как мы собираемся выполнять задачу, если мы хотим чего-то.
– Что ты хочешь сказать болельщикам? Они вот пришли на трибуны и разговаривали с футболистами после матча
– Они как всегда лучшие, к ним нет никаких претензий, неважно где мы играем, всегда поддерживают, потому спасибо.
Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин был признан Львом матча Азербайджан – Украина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неожиданная потеря очков в Азербайджане
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву